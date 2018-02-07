Emre Belözoğlu PFDK’ya sevk edilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya'ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise sevkine gerek görülmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Galatasaray ve Atiker Konyaspor kulüpleri de “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya’ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu’nun ise sevkine gerek görülmedi. PFDK sevkleri şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü’nün 02.02.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Issam Chebake’nin 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe`de Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım PFDK`ya sevk edildi Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve kulübün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü teknik sorumlusu Aykut Kocaman’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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Adanaspor Kulübü teknik sorumlusu Osman Özköylü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakası sonrasındaki basın toplantısında yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Denizlispor-Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Akın Çorap Giresunspor Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”