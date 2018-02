Deniz Çoban’dan hakemler hakkında akıl almaz iddia!

Süper Lig'de yaşanan hakem hataları gündemdeki yerini korurken, eski hakemlerden Deniz Çoban, şok bir iddia ortaya attı. Deniz Çoban, hakemlere verilen puanların gözlemciler tarafından değil, MHK tarafından verildiğini yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ağır eleştiri aldığı hakemler konusunda gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık’ın aldığı 8.4 puan tartışmalara neden olurken, Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban konu hakkında akıl almaz bir iddiada bulundu. Deniz Çoban, hakemlere maçlarda verilen yüksek puanların gözlemciler tarafından değil, Merkez Hakem Kurulu tarafından verildiğini yazdı.

Deniz Çoban’ın yazısında konu ile ilgili bölüm şu şekilde:

“Toplam 25 gözlemci var

Bu sezon Süper Lig'de görev yapan 25 gözlemci var. Birkaç istisna dışında hakemlere genelde tam not veriyorlar. Tam not verdikçe yeni bir maç alıyorlar. Her atandıkları maçta da tam not vermeye devam ediyorlar. Kazara düşük not veren olduğunda, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu gözlemciyi dişine göre bulursa; notu gözlemciye iade ediyor, kabul etmediğini söylüyor ve notu yükseltiyor.

İşini yapınca görev alamadı

Gelelim tekrar Trabzonspor maçına. O maçta gözlemci Yunus Yıldırım. Trabzon'dan önce en son görev aldığı maç; 02.12.2017 tarihinde, 14. haftada, Fırat Aydınus'un yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçı. O maçta Aydınus kendi maçının gözlemcisi olsa, kendisine not verse; kırık not verir. Yunus Yıldırım da öyle yapıyor ve kırık not veriyor. O maçtan sonra 4 lig, 4 kupa haftası geçiyor. Tam 57 gün sonra 28.01.2018'de Yunus Yıldırım, Trabzon maçına gözlemci atanıyor. Görevini layıkıyla yaptığı için 57 gün çile çeken Yunus Yıldırım da belli ki, “Madem öyle, işte böyle” diyor ve tam notu Palabıyık'a veriyor.

Namoğlu ne isterse o

Yıldırım'ın maç alamadığı bu süreçte 5, hatta 6 maç alan gözlemciler var. Hem de siyahla beyaz gibi net hatalarda hakemleri temize çıkartan, hakemi temize çıkarttığında yeni göreve göz kırpan gözlemciler!

Sözün özü: Gözlemciler Namoğlu'nun istediği notu veriyor. Vermezse notu değişiyor. Not değişmezse gözlemci maça gidemiyor. İşini düzgün yapan gözlemci hocalarımı tenzih ederek söylüyorum: Gözlemcilerimizin birçoğu, bunca yıldır biriktirdikleri kariyerlerini; Namoğlu korkusuna, 1 maça feda ediyorlar!”

MHK, daha önce de Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve Bursaspor-Beşiktaş maçları hakemlerinin, son dakika kararları ile değiştirildiği iddiası ile gündeme gelmişti. İddia bir dönem MHK başkanlığı da yapmış eski hakem Mustafa Çulcu tarafından ortaya atılmıştı.