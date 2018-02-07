Carlos Queiroz Özbekistan’ın başına geçiyor

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Özbekistan Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam Carlos Queiroz ile anlaştı.

Şu anda İran Milli Takımı’nı çalıştıran Carlos Queiroz’un Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sonrası Özbekistan Milli Takımı’nın başına geçeceği açıklandı. Carlos Queiroz’la sözlü anlaşmaya varıldığı, bu anlaşmanın 2018 Dünya Kupası sonrası resmiyete kavuşturulacağı bildirildi.

Cristiano Ronaldo`ya söyledikleri Ruud van Nistelrooy`un Manchester United`dan ayrılmasına neden olmuş Hollandalı dünya çapındaki golcü Ruud van Nistelrooy'un Manchester United kariyerine Cristinao Ronaldo'ya söylediklerinin son verdiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Özbekistan Futbol Milli Takımı’nda geçici teknik direktörlük görevi için ise, Çin’de düzenlenen 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası finalinde Vietnam’ı yenerek, Asya şampiyonu olan Özbekistan U23 Milli Takımı antrenörü Ravşan Haydarov ile anlaşma sağlandı.