CANLI YAYIN: Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Giresunspor kupa maçını şifresiz canlı izle! İşte Fenerbahçe ilk 11’i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Giresun karşılaşıyor. TV'de canlı yayın yapılacak Fenerbahçe Giresunspor maçı taraftarlar tarafından canlı izlenebilecek. Ligde işler istediği gibi gitmeye Fenerbahçe sahaya ilk maçın avantajıyla çıkacak. Fenerbahçe Giresunspor maçı için canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte maçın detayları...

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe, rakibini Kadıköy’de ağırlıyor. İlk maçtaki skor avantajıyla sahaya çıkacak Fenerbahçe, eğer tur atlamayı başarırsa kupanın yarı finalinde Beşiktaş ile eşleşecek. Futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Giresunspor canlı olarak izlenebilecek. Başlamasına kısa süre kala, Fenerbahçe Giresunspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler canlı yayın linki arayışına başladı. Şifresiz olarak ekranlara Fener Giresunspor maçı hangi kanalda olduğu da taraftalar arasında merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Giresun maçı hakkında bilinmesi gerekenler ve Fenerbahçe Giresunspor maçını canlı izle imkanı veren link…

FENERBAHÇE FENERBAHÇE MAÇI ASPOR CANLI İZLE

FENERBAHÇE AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor maçı 20:30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda mücadele edecek Fenerbahçe Giresunspor, maçını ASpor canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GİRESUN İLK 11

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Oğuz Kağan, Samed, Eljif, Aatif, Fernandao

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Panos, Recep, Dodo, Fatih, Sinan, Batuhan

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ OLABİLİR!

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş oldu. Bugün belli olacak ikinci yarı finalist ile Beşiktaş'ın rakibi de belli olacak. Türkiye Kupası yarı finalde Beşiktaş, Fenerbahçe Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Giresunspor’umuz, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.#Giresunspor #Çotanaklar pic.twitter.com/rIZAn8GP69 — Giresunspor (@GiresunsporFK) 6 Şubat 2018

FENERBAHÇE GİRESUN KARŞISINDA YEDEK AĞIRLIKLI ÇIKACAK

Aykut Kocaman’ın bu mücadelede, ilk karşılaşmaya oranla daha fazla genç ve yedek oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Giresunspor ise İstanbul’a teknik direktörsüz geldi. Metin Diyadin, hafta sonunda 1-0 kaybedilen İstanbulspor maçının ardından istifa etti. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy’deki mücadeleye yardımcı antrenör Hakan Kurt önderliğinde çıkacak. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.