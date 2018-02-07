Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Ecem için seferber oldu

Kocaeli'de 5 Ocak'tan beri kayıp olan Ecem Balcı'nın bulunması için harekete geçen Çarşı, konu ile ilgili bir video hazırlayarak sosyal medya hesabından yayınladı.

Beşiktaş taraftarı Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde kayboldu. En son Kocaeli’nde görünen 17 yaşındaki genç kız, göğüs kanseri teşhisi koyulduktan sonra 2017 yılının son günlerinde ameliyat olmuştu. Babasından boşanan annesi Esra Ercömert ile birlikte yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Anne Esra Cömert, kızından haber alınamayınca 14 Ocak 2018 tarihinde intihar etti.

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Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Ecem Balcı’nın bulunması için özel bir kurmasının ardından arama çalışmaları derinleştirildi. Bu çalışmalara, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı da katıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Ecem Balcı için özel bir video hazırlayan Çarşı grubu, sosyal medya hesabından kampanya başlattı. Çarşı grubu, genç kızı gören ya da yerini bilenlerden polise veya yakınlarına haber vermesini istedi. Ancak aradan geçen 1 aya rağmen Ecem’e henüz ulaşılmadı.