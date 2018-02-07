Beşiktaş, Aras Özbiliz’i Moldova ekibi Sheriff’e kiraladı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği ve lisans çıkarmadığı Aras Özbiliz'i Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'e kiraladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2’nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu Aras Özbiliz’i Moldova takımlarından Sheriff Tiraspol’e kiraladı.

Antalya’nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz’i Beşiktaş’tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi.

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