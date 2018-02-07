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Bayern’e kötü Beşiktaş’a güzel haber!

Almanya Federasyon Kupası'nda Bayern Münih, deplasmanda Paderborn'u 6-0 yenerek yarı finale çıktı.
07:337 Şubat 2018
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Bayern’e kötü Beşiktaş’a güzel haber!

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası çeyrek finalinde 3. Lig ekibi Paderborn’a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Münih ekibi, 20. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Joshua Kimmich’in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

6-0 kazandılar

İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren konuk takım, 55. dakikada Corentin Tolisso, 86 ve 89. dakikalarda Arjen Robben’in bulduğu gollerle farkı artırarak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Müller sakatlandı

Bu arada Bayern Mühih’in Alman milli futbolcusu Thomas Müller, 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Müller’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmazken Beşiktaş’la oynanacak ilk maçta oynamama ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 20 Şubat ve 14 Mart’ta oynanacak.

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Etiketler
beşiktaş sakatlık şampiyonlar ligi thomas müller
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