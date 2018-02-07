Aytemiz Alanyaspor, Fofana ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 20 yaşındaki genç stoper Mamadou Fofana ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, futbolcusu Mamadou Fofana'nın 1,5 yıl kalan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak, 3,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fofana’nın Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün bir evladı olduğunu söyledi.

Fofana’nın 3 sezondur turuncu-yeşilli formayı giydiğini belirten Çavuşoğlu, “Kendisi gelişime açık ve oynadığı futbolla Mali A Milli Takımı’nda forma giymeye başladı. Ara transfer döneminde Kanada'nın Montreal Impact, Fransa'nın Metz ve Belçika'nın Anderlecht takımlarından resmi teklifler aldı ancak şu anda Aytemiz Alanyaspor’un futbolcusudur. Kendisi burada çok mutlu. Babası da çok değerli bir insan. O da sağ olsun ‘Benim oğlum senin de oğlun. Size emanet ediyorum’ dedi. Hem camiamıza hem de Fofana’ya hayırlı olsun” dedi. MAÇ SONUCU | Kardemir Karabükspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Kardemir Karabükspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 11 maç sonra 3 puanla tanıştı. İlgili Haberi Oku

İmza töreninde 3,5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Mamadou Fofana ise, “Sözleşmemi uzattığımız, bu formayı daha uzun yıllar giyebileceğim için çok mutlu ve huzurluyum. Umarım sahada başarılı bir futbol sergilerim. Hem kulübüm hem de kendi adıma başarılı yıllar geçirmeyi hedefliyorum” diye konuştu. Kulübe 22 Ocak 2016 tarihinde transfer olan 1998 doğumlu Fofana, gösterdiği performansla Mali A Milli Takımı'na yükselmişti.