Ayın en iyi çaylağı; Bruma

Galatasaray’dan sezon başı ayrılan Bruma, Bundesliga’da ağırlını hissettirmeye başladı. Ribery ve Robben gibi yıldızlarla ismi yan yana anıldı, Podolski’nin övgüleri hatırlatıldı.

Sezon başında Galatasaray'a 12.5 milyon euro kazandırarak Almanya'da RB Leipzig'in yolunu tutan Bruma, Bundesliga'da harikalar yaratıyor.

Portekizli yıldız, Bundesliga'nın resmi internet sitesi tarafından, ‘Ayın en iyi çaylağı' seçildi. Lige katılan genç yıldızlar için her ayın en iyi genç oyuncusu belirleniyor.

Bruma da Ocak ayının en iyisi olarak kürsüye çıkarıldı. Haberin detayında, Podolski'nin sezon başında yaptığı “Galatasaray'da harika bir sezon geçirdik beraber. Bu çocukta büyük potansiyel var. Bundesliga, büyük bir adım Bruma için. Ancak o kesinlikle bunu başaracak” yorumu öne çıkarıldı. Podolski'yi haklı çıkarmaya başladığı kaydedilen Portekizli futbolcunun Ocak ayında Schalke 04 ve Hamburg'a attığı gollere övgü yapıldı.

Öte yandan Bruma'nın ligin en önemli kanat oyuncuları Ribery ile Robben seviyesine geldiği vurgulandı.

Bruma'nın 12 dribling ortaması, pas isabetinde yüzde 89 isabetlerine çıkması gibi istatistik örnekler verildi.

(Milliyet)

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