Antalyaspor otobüsünü taşlayan 3 kişi yakalandı

Denizli'de, 28 Ocak'ta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından dönen Antalyaspor'un takım otobüsüne taş atarak camlarını kıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Denizli’de, 28 Ocak’ta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından dönen Antalyaspor’un takım otobüsüne taş atarak camlarını kıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Antalyasporlu yöneticilerin şikayetçi olmamasına rağmen olayla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü, Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün beyaz renkli bir minibüs tarafından takip edildiğini ve otobüs kırmızı ışıkta beklediği sırada minibüsten inen bir kişinin taşlı saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan M.Ç., Y.Ç., ve E.E.’yi tespit edip, bugün yakaladı ve gözaltına aldı. Üç kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Faciadan dönüldü, Antalyaspor takım otobüsüne Denizli`de taşlı saldırı Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, deplasmandan dönüşte holiganların saldırısına uğradı. Denizli'de Antalyaspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıda adeta facianın eşiğinden dönüldü. İlgili Haberi Oku