Akın Çorap Giresunspor’da 2 yönetici gözaltına alındı

Akın Çorap Giresunspor Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, akreditasyon kartlarıyla stada taraftar soktukları gerekçesiyle spor şube tarafından gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşan Akın Çorap Giresunspor'da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi. (İHA)

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