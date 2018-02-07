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Akın Çorap Giresunspor’da 2 yönetici gözaltına alındı

Akın Çorap Giresunspor Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, akreditasyon kartlarıyla stada taraftar soktukları gerekçesiyle spor şube tarafından gözaltına alındı.
23:097 Şubat 2018
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Akın Çorap Giresunspor’da 2 yönetici gözaltına alındı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşan Akın Çorap Giresunspor'da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi. (İHA)

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Etiketler
akın çorap giresunspor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 23:15 | 07.02.2018
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