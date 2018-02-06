Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği Beşiktaş: 0-1 (canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

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