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Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği Beşiktaş: 0-1 (canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
19:496 Şubat 2018
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Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği Beşiktaş: 0-1 (canlı)

CANLI MAÇ ANLATIMIGençlerbirligi – Besiktas

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı Ankara’da başlıyor. Beşiktaş, ilk maçta sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetin rövanşında Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Turu geçmesi halinde Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta yeni transfer Vagner Love ilk kez 11’de kendisine yer buldu. Saat 20.30’da başlayan maçı Özgür Yankaya yönetiyor.

İlk 11’ler:

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic

BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Babel, Mustafa, Love

MAÇ KADROSU

Etiketler
beşiktaş Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 20:55 | 06.02.2018
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