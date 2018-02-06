Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği Beşiktaş: 0-1 (canlı)
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı Ankara’da başlıyor. Beşiktaş, ilk maçta sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetin rövanşında Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Turu geçmesi halinde Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta yeni transfer Vagner Love ilk kez 11’de kendisine yer buldu. Saat 20.30’da başlayan maçı Özgür Yankaya yönetiyor.
İlk 11’ler:
GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic
BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Babel, Mustafa, Love
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 20:55 | 06.02.2018