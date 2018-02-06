Watford Chelsea maç özeti: İngiliz devi ağır darbe aldı, işte özet…

İngiltere Premier Lig'de en köklü ekiplerden olan Chelsea tarihi bir mağlubiyet aldı. Watford Chelsea maçı 4-1 tamamlandı, birçok futbol tutkunu Watford Chelsea maç özetini izlemek için internete akın etti. Chelea, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 4-1’lik yenilgiyle adeta şok bir yenilgi aldı. İşte Watford Chelsea maç özeti...

Chelsea 30. dakikada 10 kişi kalınca işler değişti Watford farka gitti. Watford Chelsea maçı 4-1’lik skorla tamamlanınca sürpriz sonucu izlemek isteyen birçok futbolsever Watford Chelsea maç özetini izlemek için araştırmalar yapmaya başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi için haftayı kayıpsız atlatmayı planlayan Chelsea, 30. dakikada Tiemoue Bakayoko'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Aşağıdaki linkten Watford Chelsea maç özetini izleyebilirsiniz…

WATFORD CHELSEA MAÇ ÖZETİ – PREMIER LİG MAÇ ÖZETLERİ

KIRMIZI KART İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Ev sahibi ekip Watford 42. dakikada kazandığı penaltı atışını Troy Deeney ile gole çevirince ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 64. dakikasında yeni transfer Olivier Giroud'nun oyuna girmesiyle beraberlik için bastıran Chelsea, 82'de Eden Hazard ile skoru 1-1'e getirdi.

Ancak bu golden sonra yeniden üstünlük için bastıran Watford adeta şov yaptı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Daryl Janmaat, 88'de Gerard Deulofeu ve 90. dakikada Roberto Pereyra'nın attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Watford'un yeni teknik direktörü Javi Garcia da böylece takımının başındaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Watford puanını 30 yaparken Chelsea 50 puanda kaldı. Chelsea gelecek hafta sahasında West Bromwich'i ağırlarken Watford deplasmanda West Ham United ile mücadele edecek.