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UEFA’dan Mete Kalkavan’a görev

UEFA Gençlik Ligi Play Off turunda, Zelijeznicar ve Atletico Madrid arasında oynanacak maçı FIFA kokartlı Mete Kalkavan yönetecek.
15:296 Şubat 2018
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UEFA’dan Mete Kalkavan’a görev

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, yarın Bosna Hersek’in Zelijeznicar ile İspanya’nın Atletico Madrid Genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play Off maçını yönetecek.

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan Grbavica Stadyumu’nda TSİ 18.00’de başlayacak karşılaşmada Kalkavan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Haris Kaljanac olacak.

05 Şubat 2018 Merkez Hakem Kurulu`ndan açıklama MHK'den, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair iddialara karşı açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 15:30 | 06.02.2018
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