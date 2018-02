Survivor 2018 sporcu dolu! İşte Survivor All Star kadrosundaki sporcu yarışmacılar

Survivor 2018 kadrosu belli oldu. Survivor All Star içinde yarışacak çok sayıda sporcu geçmişi bulunan yarışmacı var. Peki Survivor 2018'de yarışmacılarında hangileri sporcu? İşte 10 Şubat'ta başlayacak Survivor kadrosu All Star takımındaki sporcular...

10 Şubat’ta başlayacak Survivor için artık heyecan dorukta! Yarışmanın başlamasına günler kala izleyiciler Survivor All Star kadrosundaki isimleri araştırıyor. 2018 Survivor’da yer alan All Star ve Gönüller takımı fiziki açıdan güçlü yarışmacılardan oluşuyor. Özellikle Surivivor All Star takımındaki sporcu yarışmacıların ismi birçok kişi tarafından bilinen kişiler. Her iki takımın da belli olduğu Survivor 2018’da yarışacak All Star takımı adeta sporculardan kurulu. Peki Survivor performansları merak edilen Survivor’un sporcu yarışmacıları arasında kimler var? İşte 2018 Survivor’un All Star kadrosundaki sporcu yarışmacılar…

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI SPORCU YARIŞMACILAR

Merve Aydın

10 Şubat’ta başlayacak Survivor All-Star’a katılacağı açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorularının arasında Merve Aydın kimdir sorusu yer aldı… Sporcu kimliği ile daha önce iki kez yer aldığı Survivor’da rakiplerine zor anlar yaşatan Survivor Merve, bu kez de Survivor 2018’de rakiplerini zorlayacak. Daha önce iki kez Survivor’a katılan başarılı yarışmacı Survivor 2014 üçüncüsü, Survivor 2015 ikincisi oldu. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre yarışmıştır. Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Sahra Işık

2014 yılında ilk kez katıldığı Survivor’da performansı kadar hareketleriyle de dikkat çeken Sahra nereli olduğu dahi merak konusu! Survivor 2014 ve Survivor All Star’da yer alan Sahra Işık, hırslı kimliğiyle ve tartışmalar ön plana çıkan Sahra Işık, şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.

Damla Can

2016 yılında Survivor yarışması kadrosu içinde yer alan Damla Can gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Nagihan Karadere

2016 yılında katıldığı Survivor'da hem hırsı hem de konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Nagihan, Milli atletlerimiz arasında yer alıyor. 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sema Aydemir

Survivor 2017'de yarışan Sema Aydemir, Survivor All Star kadrosu içinde de 2018'de tekrar ter dökecek. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Adem Kılıçcı

Survivor ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden olan Adem Kılıççı, Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir. Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya almıştır. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.

Ümit Karan

Futbolculuk kariyeri ile milyonların sevgilisi olan Ümit Karan Survivor'da da iz bırakan isimlerden biri olmayı başarmıştı. 2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü. 2011'de futbolu bıraktı.