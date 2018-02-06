Fenerbahçe’de Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve kulübün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüp ve Aykut Kocaman’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçından sonra hakem Mete Kalkavan’ı eleştiren ifadeler kullanmıştı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

“3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan'a yönelik “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin” dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız “Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur” başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir.

Konuyu futbol kamuoyunun takdirine sunarız.

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