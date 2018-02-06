Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: ‘Hakemler büyük hatalar yapıyor’

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Adana Demirspor maçında son dakikalarda attıkları golün faul gerekçesiyle verilmemesine tepki göstererek, hakemlerin Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de büyük hatalar yaptığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, kayyum kararı alındığından sonra oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Manisaspor maçını kazanan, Adana Demirspor maçında ise galibiyeti kaçıran Samsunspor'da maçın sona ermesinden itibaren hakem Erkan Engin'e yönelik tepkiler sürüyor. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, maçın son dakikalarında Samaras'ın attığı golü faul gerekçesiyle geçerli saymayan hakem Erkan Engin'in birkaç maçta daha böyle kritik hatalar yaptığını savundu.

Engin İpekoğlu, “Bugüne kadar girmediğimiz gol pozisyonu kadar Adana Demirspor maçının son 20 dakikasında pozisyona girdik. Final paslarında veya gol vuruşlarında biraz becerikli olabilseydik, Samaras'ın son dakikada attığı golü de aramazdık. Herkes, o pozisyonun gol olduğunu söyledi ama hakem vermedi. 3 puanı alsaydık, bundan sonraki maçlara çok daha farklı bakacaktık. Bu hafta oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanıp, deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçına hazırlanmak istiyoruz. Sonrasında da Ankaragücü ile içeride oynayacağız. Bu maçlarda alacağımız puanlar ne kadar çok olursa bizim de kafamızın üst gruba doğru kalkmasını sağlayacak” dedi. Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet`in hayalini gerçeğe dönüştürdü İlgili Haberi Oku

“Samaras ile kafa topuna çıkan oyuncu arasında 30 cm boy farkı var”

Faul pozisyonunda Samaras'ın rakibinden 30 cm daha uzun olduğuna ve faul yapacak bir gereksiniminin bulunmadığına değinen İpekoğlu, “Bu zamana kadar hep, ‘hakemdir, hata yapabilir' dedik. Bu hatalar devamlı bizim aleyhimize olunca sıkıntı oluyor. Hakem arkadaşlarımızın bir pozisyonla ilgili karar vermeden önce durumu iyi analiz etmesi gerekiyor. Samaras'ın gol pozisyonunda kafa topuna çıktığı adamla arasında 30 cm boy farkı var. Rakibinden 30 cm uzun olan adam neden faul yapsın ki? Zaten fiziksel olarak bir boy avantajına sahip. Maalesef hakem Erkan Engin arkadaşımız bana denk geliyor herhalde. Bundan önce de diğer takımların başındayken de aynı şekilde birkaç tane vahim hataları oldu. Hakemler sadece bizim ligimizde değil, Süper Lig'de de büyük hatalar yapıyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda bu tür hatalarla karşılaşmayız” diye konuştu. Öte yandan Samsunspor, hafta sonu oynadığı maçın ardından ilk çalışmasını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Isınma ve yenileme çalışmalarıyla geçen antrenmanda taraftarlar da takımlarını meşaleler ile destekledi. Adana Demirspor'da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti. Beyazıt, son olarak Samsunspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılmıştı. İlgili Haberi Oku