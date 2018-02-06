Österdsunds yönetiminden ilginç kampanya: ‘Stattaki karları temizleyene bedava bilet’

Östersunds yönetiminin başı kar yağışı ile dertte. Östersunds'ta yönetim Jamtkraft Arena'nın karlar içinde kalmasının ardından kendi taraftarlarından kar temizleme işlerine yardım etmesini istedi. Stat menajeri Björn Sonidsson, kar temizlemeye yardımcı olacak taraftarlara cuma günü Trelleborg ile oynanacak kupa maçında bedava bilet verileceğini belirtti.

Sezon başında temsilcimiz Galatasaray’ı UEFA Avrupa Ligi’nin dışına iten ve tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi’nde Son 32’ye kalmayı başaran İsveç ekibi Östersunds’ta soğuk havalar ve kar yağışı can sıkıntısı yaratıyor! Son 32’de İngiliz devi Arsenal ile eşleşen Östersunds’ta yönetim Jamtkraft Arena’nın karlar içinde kalmasının ardından kendi taraftarlarından kar temizleme işlerine yardım etmesini istedi.

Stat menajeri Björn Sonidsson, ”Daha çok kişiyle temizlersek kısa süre içinde temizleriz” dedi. Kar temizlemeye yardımcı olacak taraftarlara ise cuma günü Trelleborg ile oynanacak kupa maçında bedava bilet verileceği belirtildi. Öte yandan Arsenal ile oynanacak maçın ertelenmesi gündeme geldi. UEFA’ya göre -15 derece oynanacak maçın oynanıp oynanmasına hakem karar veriyor. İsveç basınının haberine göre ise maç günü Östersunds’ta hava -3 derece civarında olacak. Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan`ın sözleşmesini uzattı Almanya 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. İlgili Haberi Oku