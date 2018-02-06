Opare’nin yalanı ortaya çıktı! Kadro dışı…

Eski Beşiktaşlı Daniel Opare, kulübü Augsburg'a yalan söyleyerek Schalke ile transfer görüşmesinde bulunduğu için kadro dışı bırakıldı.

Daniel Opare’nin kulübünden izinsiz Schalke ile transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı. Augsburg takım menajeri Stefan Reuter, Daniel Opare’nin neden kadro dışı kaldığını açıkladı.

Sky’a konuşan Reuter, “Opare ve kardeşi yalan hikayeler uydurdu. Antrenman sahasında da bazı olaylar yaşandı.” dedi.

“Bir kulüp bulursa görüşmeye hazırız. Bize birkaç kez yalan söyledi. Augsburg’da çok açık değerlerimiz var ve o bunlara uymayacaksa kendine yeni bir kulüp bulmak zorunda.”

Augsburg teknik direktörü Manuel Baum, Opare’nin antrenmanlarını kendi başına sürdürebileceğini açıkladı.

(Goal)

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