Mustafa Cengiz’den flaş açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da yayınlanan "Basın Tribünü" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor’da yayınlanan “Basın Tribünü” programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye’yi satmak istemediklerini ancak kendisinin gitmek istediğini belirtirken, “Konu öyle bir yere geldi ki, Ndiaye bize ‘Oynamazsam olay çıkarırım, kıyamet koparırım’ gibi konuştu. Biz de 4-5 gün içinde rakamı 2.8 milyon euro daha artırdık ve komisyon vermeden transferi tamamladık.” dedi.

Mustafa Cengiz’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Ben aday olduğumda ilk şunu söylemiştim, “Galatasaray’ın tüm mali durumunu net olarak öğrenmek lazım” demiştim. Giderek sorunlar yumağı ile baş başa olduğumu görüyorum. Bir arabanın içinde camdaki buğuyu silip etrafı görmeye çalışıyorsunuz. Çok daha fazla çalışacağız.

“Ben hiçbir zaman Celal ağabeyimizin istifasını istemedim”

– Doğru olmak bir meziyet haline geliyor, normali bu zaten. Camiamıza hep doğru olacağımızın sözünü verdim. Galatasaray’da yapılan istifalar yönetimin dinamik olduğunu gösterir. Ben hiçbir zaman Celal ağabeyimizin istifasını istemedim. Sevdiğim saydığım bir abimizdir. Biz her zaman devleti öne alırız. Devletin bekası her şeyden önemlidir. Bunu söyleyince kafatasçı olarak algılamasınlar.

“Sessizlerin sesi oldum ben”

– Galatasaray başkanlığına aday olmak gibi bir düşüncem yoktu ama herkes çekilince ben orada kaldım. Bunu espri olarak söylüyorum tabii ama beni adaylığa Galatasaraylılar itti. Sessizlerin sesi oldum ben. Biz seçime %60 hazırdık. Dursun Başkan dahil ‘%100 hazırdım’ diyen olursa gülerim.

“Mayıs ayındaki seçimde kesinlikle adayım”

– Mayıs ayındaki seçimde kesinlikle adayım. Benim hiçbir projem 3 aylık olamaz. Ben 5 yıllık kalkınma planları hedefleyen bir insanım. Ben bu programa gelmeden önce Fatih (Terim) Hocam ile 2-3 saat mayıs ayındaki transferlerimizi konuştuk.

“Çok sorun var, hepsi birikti ve büyüdü”

– Ben buraya gelirken bile şunu nasıl öderiz, bunu nasıl yaparız, onu düşünüyorum. Sivaslılar, Kayserililer, diğer taraftarlar alınmasınlar ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüpleri. Sportif camiaların çimentosunu oluşturuyorlar. O kadar fazla diş var ve hepsinde problem var. Çok sorun var, hepsi birikti, büyüdü.

“Fenerbahçe’nin basketboldaki başarısını hedefliyoruz”

– Özellikle amatörlerdeki sorunlar iyice arttı. Bu demek değil ki basketbolu kapatacağız. 13 çocuk düşünün, eve sadece biri ekmek götürüyor, futbol. 12 çocuk onun ağzına bakıyor. Fenerbahçe basketbolda çok başarılı, bunu da söyleyeyim. Biz de onu hedefliyoruz. Devletimiz kulüplere sürekli yardımcı oluyor, bunu da söyleyeyim. “Finansman bulduk, getirdik” gibi bir sözüm yoktu. Hatta hiçbir seçim vaadim yoktu.

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Ndiaye transferinin perde arkası

– Kesinlikle şundan emin olun, hocamız dahil biz Ndiaye’yi göndermek istemedik. Menajeri, Ndiaye’yi öyle bir zehirledi ki… Menajerin söylediği ilk ücret 14 milyon euro ve %10 menajer parasıydı, biz “Hayır” dedik. Aradan 2 gün geçti. Hocam aradı, “Ndiaye’yi zehirlemişler” dedi. Ndiaye denen kardeşimiz benimle de görüşmek istedi, ben kabul etmedim. Hatta beni defalarca aradı, açmadım. Numarasını nereden biliyorum, sonra mesaj attı. Bu tip şeyler benim hiç tarzım değil. Kelimeleri seçerken zorlanıyorum. Konu öyle bir yere geldi ki, Ndiaye bize “Oynamazsam olay çıkarırım, kıyamet koparırım” gibi konuştu. Biz de 4-5 gün içinde rakamı 2.8 milyon euro daha artırdık ve komisyon vermeden transferi tamamladık. Ndiaye’nin parası bugün geldi. Chedjou ve Dany’den dolayı transfer yasağımız var. 1 milyon euro ödememiz gerekiyor. Biz daha Ndiaye’yi satmamışız ki o dönem. Para halbuki bugün geldi. 9 milyon euro bugün geldi, 7 milyonu daha sonra gelecek.

“En zor transfer Türkiye’de yapılıyor”

– Nagatomo gündüz geldi. Sağlık testi yapmak zorundasın. Dünyada en zor transfer yapılan ülkelerden biri Türkiye. Umarım bu düzeltilir. Kadın Voleybol Takımı’na aylardır kuruş girmiyor. Basketbol Takımı yine aynı. 30 milyona yakın para verdik. 19 milyon SGK borcu. Yellow Friday bize yıllık cironun %7’sini kazandırdı. Ndiaye transferinde hata olabilir, artı-eksi olabilir ama hukuk-mevzuata aykırı bir şey yok. Uzun süreçte ödenmesi gereken para daha kısa zamanda ödenmiş. İbralık bir durum yok. Beklediğimiz maliyetten büyük olabiliyor.

“Trabzonspor resmen paket atmış”

– Cavanda’nın serbest kalma maddesi 1.7 milyon euroydu. Cavanda’da Trabzonspor üstümüze resmen paket atmış. Bizim kırmızı çizgimiz hırsızlık. Varsa böyle bir şey %200 gereğini yaparız. Kombineler bizde 1993’te başladı, 700 kombine vardı o zaman. Abdurrahim Albayrak ile önlü arkalı otururduk. Aramızda bir sorun yok, kulüpte çok iyi işler de yapmıştır. Abdurrahim Albayrak müthiş bir Galatasaraylı, bazıları sevmiyor, şov yapıyor falan diyor. Abdurrahim Albayrak gibi Burak Bey ile de bir sorunumuz yok, o da iyi çalışıyor. Biz şeffafız, bir şey olursa da söyleriz.

“Sneijder takımda kalmak istedi ama…”

– Sneijder, takımda kalmak için indirime gitmek istedi. Ben, Sneijder’in gitmemesi için müthiş mücadele verdim. Dursun Özbek’e de tekrar konuşulması için mesaj attım. Ama Tudor, açık olarak istemedi. Sneijder, “Tudor’la çalışacağıma, 3,5 milyon euroyu yakarım” dedi. Tudor, iyi bir jimnastikçiydi, çalıştırıcıydı ama takımda o kondisyonu da göremedik.

Arda Turan açıklaması

– Bizim taraftar Arda’ya hem kızıyor, hem gelmesini istiyor. Bir kopukluk oldu. Arda altyapımızda yetişti, geçmiş hizmeti var. Arda da taraftarı anlayışla karşılasın, küfür hariç tabii.

“Dursun Başkan, senetlere rehin koymuş”

– Dursun Özbek, kulübe maddi olarak destek oldu. Ayrılırken 3 çek tanzim etti. Bunların toplamı 91 milyon TL. Bu paranın içinde ne kadar nakdî giriş var, ne kadar faiz var, ne kadar otel tutarı var bakacağız. Kendisine, “Ne kadar paranız varsa alacaksınız” dedim. Dursun Başkan, “Dönemimdeki zararı karşılayacağım” demişti. Ben bugün, kredi almaya gitsem, bankalardan kredi alırdım. Dursun Başkan, senetlere rehin koymuş, bu yüzden alamıyoruz. Bunu yapmamalıydı, kendisinden bunu düzeltmesini rica edeceğiz. Dursun Özbek’i devir teslim töreninde görmedim. Kendisinden senetlerin kalmasını, hisselerimiz üzerindeki rehnin ve Emlak Konut üzerindeki temliğin kalkmasını rica ediyorum.

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