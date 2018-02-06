Mesut Özil galibiyeti İstanbul’da sevgilisiyle kutladı!

Arsenal'in Türk asıllık Alman futbolcusu Mesut Özil, Cenk Tosun'un takımı Everton karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyeti, sevgilisi Amine Gülşe ile İstanbul'da kutladı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, 5-1’lik Everton galibiyeti sonrası soluğu İstanbul’da aldı.

Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton karşısında ezici bir galibiyete imza atan Londra ekibinin yıldızı Mesut Özil, takımıyla yeni sözleşme imzaladıktan sonra çıktığı ilk maçında şov yaptı.

Oynadığı futbolla galibiyette kilit bir role sahip olan Özil, maç sonrası jest yaparak sevgilisi Amine Gülşe’ye görmek için İstanbul’a geldi.

Instagram hesabından sevgilisi ile Ortaköy sahilinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özil, “Mutluluk sebebim” notunu paylaştı.