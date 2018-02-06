Mehmet Demirkol: Ya futbol oynayacak ya da İskenderci dükkanı açacak

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün önce çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol NTVSpor’da katıldığı canlı yayında yine birbirinden çarpıcı yorumlarda bulundu. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın suçu kendisinde araması gerektiğini söyleyen Demirkol, ‘Ya futbol oynamaya devam edecek ya da iskenderci dükkanı açacak’ ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘BURSA’NIN EN İYİ İSKENDERCİ DÜKKANINI AÇACAK’

“Ozan Tufan ile ilgili eski teknik direktörler, Aykut Kocaman ya da yönetimi suçlamıyorum. Sorun, Ozan'ın kendisinde. Belki de Ozan Tufan, bu seviyenin oyuncusu değildi. Ozan Tufan belki de Bursa’nın en iyi iskenderci dükkanını açacak. Bunun kararını kendisi verecek. Ya futbol oynamaya devam edecek ya da başka işlere girecek. Yine söylüyorum Şenol Hoca belki de bizi kandırdı.Şenol Hoca'yı bilmiyorum ama Fatih Terim, Ozan'ı havada kapar”

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‘TRABZON’DA SANTRAFOR SIKINTISI VAR’

“Beto, maçın kahramanı ama Trabzonspor'un da vuruş yeteneğini konuşmak lazım. Yapılan vuruşlarının hepsinin iyi olduğu söylenemez. Trabzonspor'da bir santrafor sorunu olduğu gerçek. Santrafor kalitesinde bir düşüklük var. Rıza Çalımbay, Sosa'ya merkezde yer veremiyorsa bir de kanatta denesin. Beşiktaş'a kanat oyuncusu olarak transfer edildi.”

BURAK YILMAZ FENERBAHÇE’DE OLSA…

“Burak Yılmaz, çok yüksek standart bir oyuncu, hangi takımda olursa olsun bulunduğu takımı yukarı çeker. Trabzonspor'un puanlarının yarısından fazlası Burak Yılmaz'ın. Bugün Fenerbahçe'de olsa, Fenerbahçe öndeydi. Galatasaray'da santrafor performansı olduğu için onlara bir şey demiyorum. Beşiktaş'ta olsa Beşiktaş da öndeydi. Türkiye ligindeki dünya standardındaki tek isim Burak Yılmaz. Çok iyi bir oyun vardı ama Rıza Çalımbay'ın dediği gibi mükemmel bir oyun yoktu, mükemmel olması için 5-0 falan olmalıydı. Seneye Galatasaray ve Trabzonspor, Beto için Göztepe'nin kapısını çalar.”

‘ADADOLU’DA AYLIK 110 BİN DOLAR KAZANIYORLAR’

“Trabzonspor, pas takımı. Abdülkadir ve Sosa'ya topu ver 5 kişinin arasından çıkar. Oyunun bu tarafa evrilmesi lazım. Pas oyunu, Rıza Çalımbay'ın çok sevdiği bir şey değil. Rıza Hoca, vasatın üstü teknik direktörlükten; top teknik direktörlüğe geçip geçemeyeceğini gösterecek. Şenol Güneş'in söylediklerini unutmayalım; ilişkilerinize değil, yeteneklerinize yatırım yapın. Anadolu’da bir takımın hocası aylık 110 bin Dolar kazanıyor. Almanya’da bu parala mümkün değil. Hele Fransa’da hiç değil. Türkiye’de hocalar çok iyi para kazanıyor ama gelişmiyorlar.”

“Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrılırsa en büyük aday Erol Bulut olacaktır. Orada bir teknik direktör takımı var.”

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‘CANER’İN EN SEVDİĞİ HAKEMİN KALKAVAN OLMASI LAZIM’

“MHK'den yapılan açıklama, Mustafa Çulcu'nun hakem kararıyla ilgili değişiklik yapıldığı iddiasına bir yanıt değil. Mete Kalkavan ile Caner Erkin arasında ne gibi bir sorun var ki? Mete Kalkavan, Caner'in söylediklerini duymadı bile. Caner'in en sevdiği hakemin Mete Kalkavan olması lazım. Halis Özkahya da Emre Belözoğlu'nu duymadı, Emre'nin en sevdiği hakem de Halis Özkahya olmalı. Federasyonun neresinden tutsan elinde kalıyor. Sen; Mete Kalkavan'a, ‘Beşiktaş maçını yönetemezsin' diyorsun. Mete Kalkavan, o yüz ifadesiyle hakem olamaz. Mete Kalkavan'ı hakem materyali olarak görmüyorum.”

‘TRİBÜN LİDERİNE TARAFTAR DİYEMEZSİN’

“Para veren taraftardır, para almaya başladığın an taraftarlıktan çıkarsın. Futbolcu taraftar falan değildir, profesyonellerin oy kullanması da doğru değildir. Mahmut Uslu'nun ne demek istediğini anlıyorum. Galatasaray tribününde Beşiktaşlı tribün lideri gördüm. Fenerbahçe tribününde de Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı tribün lideri gördüm. Çünkü bu bir iş, bundan para kazanıyorlar. Bunlara taraftar diyemezsin. Bazı taraftar Ali Koç'u ister, bazısı Aziz Yıldırım'ı ister. Ancak maç oynanırken bu işlere girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.”

‘PARAYI ALAMADIKLARI İÇİN PERFORMANSLARI DÜŞÜYOR’

“Mustafa Cengiz, gelir gelmez 30 Milyon TL ödeme yapmış. Dursun Özbek, verdiklerini geri istiyor sanırım. Galatasaray'da futbolcuların, parayı alamadığı için performansları düşüyor. Cavanda, üstüne para verilerek Trabzonspor'dan gönderilecek durumdayken, Galatasaray bonservis ödeyerek bu oyuncuyu transfer etti. Bunu ben biliyorum, Galatasaray'da bu işi yapanlar nasıl bilmez. Galatasaray bu oyuncu için 1.8 milyon Euro verdi, Trabzonsporlular horon tepti. Şimdiki Galatasaray Başkanı, ‘Hırsızlık var mı bilemem' diyor. Bu, ‘Hırsızlık var' demektir. Bir önceki kulübünden 700 bin Euro alan adama, 4.5 milyon Euro verirseniz sorun çıkar. 2 milyon Euro verseniz gelmeyecek mi?”