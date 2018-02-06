MAÇ SONUCU: Watford 4-1 Chelsea | İngiltere Premier Lig 26. hafta

İngiltere Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Watford deplasmanına konuk olan Chelsea, 4-1'lik yenilgiyle adeta dağıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Watford’a konuk olan Chelea, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 4-1’lik yenilgiyle adeta şok bir yenilgi aldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi için haftayı kayıpsız atlatmayı planlayan Chelsea, 30. dakikada Tiemoue Bakayoko’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip Watford 42. dakikada kazandığı penaltı atışını Troy Deeney ile gole çevirince ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 64. dakikasında yeni transfer Olivier Giroud’nun oyuna girmesiyle beraberlik için bastıran Chelsea, 82’de Eden Hazard ile skoru 1-1’e getirdi.

Ancak bu golden sonra yeniden üstünlük için bastıran Watford adeta şov yaptı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Daryl Janmaat, 88’de Gerard Deulofeu ve 90. dakikada Roberto Pereyra’nın attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Watford’un yeni teknik direktörü Javi Garcia da böylece takımının başındaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Watford puanını 30 yaparken Chelsea 50 puanda kaldı. Chelsea gelecek hafta sahasında West Bromwich’i ağırlarken Watford deplasmanda West Ham United ile mücadele edecek.