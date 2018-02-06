Liverpool’un yıldızı Adam Lallana, U23 maçında kendini kaybetti!
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un 29 yaşındaki oyuncusu Adam Lallana, kondisyonunu geliştirmek için çıktığı U23 maçında rakip oyuncuya saldırdı.
Liverpool ve Tottenham U23 takımlarının karşı karşıya geldiği maçta kondisyon geliştirme amacıyla forma giyen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.
Tottenham’ın 19 yaşındaki kaptanı George Marsh’ın arkadan yaptığı bir harekete sinirlenen Lallana, yerden kalkıp genç futbolcuya arkadan saldırdı.
Marsh’ın sırtına atlayan ve kafasına vurmaya çalışan Lallana, diğer oyuncuların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırılırken hakem tarafından anında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Konu hakkında konuşan Liverpool U23 antrenörü Neil Critchley, “Adam’ın daha önce böyle bir tepki verdiğini hiç görmedim. Olayı tekrar izlemek isterim” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun U23 maçında kırmızı kart görmesine rağmen A takımın pazar günü oynayacağı Southampton mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi.
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcu Premier Lig’de sadece 6 maça çıktı.