Liverpool’un yıldızı Adam Lallana, U23 maçında kendini kaybetti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un 29 yaşındaki futbolcusu Adam Lallana, sakatlığının ardından kondisyonunu geliştirmek için çıktığı U23 maçında Tottenham'ın 19 yaşındaki kaptanına saldırdı. Kendisinden 10 yaş küçük genç bir futbolcuya saldıran Lallana'nın bu hareketi İngiltere'de gündem oldu.

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