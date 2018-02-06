Hollanda A Milli Futbol Takımı, Ronald Koeman’a emanet
2018 Dünya Kupası vizesi alamayan Hollanda'da Dick Advocaat'ın koltuğunu alacak isim belli oldu. Portakallar teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.
Hollanda Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlük görevine Ronald Koeman’ın getirildiğini açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 1 Temmuz 2022’ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ı çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, 23 Ekim 2017’de görevinden ayrılmıştı. Hollanda A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından 2018 Dünya Kupası’na da katılamamış ve teknik direktör Dick Advocaat görevinden istifa etmişti.
Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma tekenen contract: https://t.co/ONw1r3G7HR #WelkomRonald #WelkomNicoJan pic.twitter.com/yzdXcNYGMQ
— KNVB (@KNVB) 6 Şubat 2018