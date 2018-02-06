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Hollanda A Milli Futbol Takımı, Ronald Koeman’a emanet

2018 Dünya Kupası vizesi alamayan Hollanda'da Dick Advocaat'ın koltuğunu alacak isim belli oldu. Portakallar teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.
18:306 Şubat 2018
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Hollanda A Milli Futbol Takımı, Ronald Koeman’a emanet

Hollanda Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlük görevine Ronald Koeman’ın getirildiğini açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 1 Temmuz 2022’ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ı çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, 23 Ekim 2017’de görevinden ayrılmıştı. Hollanda A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından 2018 Dünya Kupası’na da katılamamış ve teknik direktör Dick Advocaat görevinden istifa etmişti.

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Etiketler
Dick Advocaat hollanda Hollanda A Milli Futbol Takımı ronald koeman
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