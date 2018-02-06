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Göztepe’den flaş Beto paylaşımı!

Göztepe'nin ligde dün akşam Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta sarı kırmızılı takımın kalecisi Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
07:126 Şubat 2018
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Göztepe’den flaş Beto paylaşımı!

Maçta yaptığı 9 kurtarışla Trabzonspor’a gol şansı vermeyerek takımının 1 puan almasında başrolü oynayan Portekizli kaleci, kariyerinin en fazla kurtarış yaptı maça da imza atmış oldu.

Karşılaşmanın ardından Göztepe’nin resmi Twitter hesabından Beto paylaşımı geldi. Paylaşımda Beto’nun görüntüsüyle “Ben tehlikede değilim, tehlikenin kendisiyim.” ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni aldı.

06 Şubat 2018 Tamer Tuna`dan Adis Jahovic sorusuna güldüren yanıt Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor karşısında çok değerli 1 puan aldıklarını söyledi. Tuna, ayrıca bir muhabirin takımdan ayrılan Jahovic ile ilgili 'Jahovic'i arar mısınız?' sorusuna esprili bir yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

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Beto göztepe sosyal medya
Son güncelleme: 07:16 | 06.02.2018
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