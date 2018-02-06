Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ile Ümit Özat kavga sonrası…

Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak takımın belli olacağı Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Gençlerbirliği Beşiktaş saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Türkiye Kupası çeyrek final İlk maçında avantajlı skor elde eden Beşiktaş, rövanş karşılaşması için Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. İşte Ümit Özat ile Şenol Güneş'in geçen haftaki kavgasından sonra ilk kez karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saati ve hangi kanalda olduğuna detaylar...

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları Gençlerbirliği Beşiktaş maçıyla start alıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkacak takımın belirleneceği Gençlerbirliği Beşiktaş karşılaşmasının ilk maçında siyah beyazlı ekip Gençlerbirliği’ni 3-1 yenmeyi başarmıştı. İlk maçın avantajı ile sahaya çıkacak Beşiktaş’a her türlü beraberlik ve galibiyet yarı finalin kapısını aralıyor. Taraftarların günün erken saatlerinden itibaren Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Süper Lig’de haftayı puan kayıplarıyla kapatan Gençlerbirliği Beşiktaş tüm konsantresini Ziraat Türkiye Kupası’na verdi. Peki, heyecanın dorukta olduğu Türkiye Kupası, Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş rövanş maçıyla doruğa çıkıyor. Taraftarların Gençlerbirliği Beşiktaş maç saati, hangi kanal, ne zaman sorularının cevabını aradığı karşılaşma; Gençlerbirliği Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Alper, Ahmet İlhan, issah, Khalili, Sessegnon, Paraiba

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Love

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAYBETSE BİLE YARI FİNALE YÜKSELEBİLİR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği’ni sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkıyor. Rakibiyle Ankara’da karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçta tek farklı kaybetse dahi üst tura yükselecek. Gençlerbirliği’nin turu geçmesi için 2-0 ya da 3 farklı galibiyetlere ihtiyacı olacak. Karşılaşmanın 3-1 ev sahibi lehine tamamlanması halinde ise mücadelede uzatma dakikaları oynanacak, eşitliği bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş 2-0 ve 3-1 dışında diğer 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak.

Kupada rakip Beşiktaş pic.twitter.com/1WQO7A1PeX — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 6 Şubat 2018

ŞENOL GÜNEŞ ÜMİT ÖZAT KAVGASI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ın sahasında oynanan ilk karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında, söz düellosu yaşanmıştı. İki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarında birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl ligde oynanan mücadelenin ardından başlayan gerginlik, bu maçta da sahaya yansırken, iki teknik adamın Ankara’daki karşılaşmada tutunacakları tavır merak ediliyor.

Beşiktaşımız; beyaz forma, beyaz şort ve beyaz konç ile Gençlerbirliği maçına çıkacak. Kalecimiz yeşil forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/XBmIWu2pTu — Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Şubat 2018

ŞENOL GÜNEŞ ANKARA’DA GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

İki ekip arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. İki takım bugüne kadar 115 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş 66, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 35 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği’nin sahasında oynanan maçlarda ise Beşiktaş 29 kez galip gelmeyi başarırken, Gençlerbirliği 11 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 17 maç ise berabere bitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana Ankara’da Gençlerbirliği karşısında kazanamıyor. Beşiktaş son 3 sezonda Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Ankara deplasmanında Babel’in atılmasıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Güneş’in öğrencileri şampiyon olduğu son 2 sezonda ise Ankara’dan 1-1’lik beraberliklerle dönmüştü.