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Gazetecilerden kanser hastalarına destek

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip eden basın mensupları, kanser hastaları için maçı ‘Turuncu Kurdeleler’ ile takip etti.
21:106 Şubat 2018
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Gazetecilerden kanser hastalarına destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nin kanser hastalığında farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı, “Yapabiliriz, Yapabilirim” projesine Ankaralı spor yazarları da destek verdi.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip için 19 Mayıs Stadı’na gelen Başkentli spor yazarları, karşılaşmayı yakalarına taktıkları kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdeleler ile izledi. 06 Şubat 2018 Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet`in hayalini gerçeğe dönüştürdü İlgili Haberi Oku

Etiketler
tsyd Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Türkiye Spor Yazarları Derneği Ziraat Türkiye Kupası
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