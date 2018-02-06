Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan’ın sözleşmesini uzattı

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada milli oyuncunun 2019’a kadar Düsseldorf forması giyeceği belirtildi.

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23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fortuna Düsseldorf’da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kaan Ayhan’ın ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.