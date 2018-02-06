Flaş iddia! Hakemlerin değişme nedeni Caner Erkin…

TFF yönetiminin, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemlerini değişikliği ile ilgili gündeme bomba gibi düşen hakem krizinin ardından Caner Erkin endişesi çıktı...

Habertürk Spor’un haberine göre; kulisleri karıştıran olay şöyle gelişti:

Yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK, Bursa-Beşiktaş maçına önce Mete Kalkavan'ı, F.Bahçe-G.Birliği karşılamasına da Halil Umut Meler'i atadı. Hatta Kalkavan, Bursa'daki maç için otel rezervasyonu dahi yaptırdı. Ancak federasyondan gelen jet uyarı üzerine Merkez Hakem Kurulu atamalarda değişikliğe gitti.

TFF yöneticilerinin, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Caner Erkin'in, hakem Mete Kalkavan'a yönelik çirkin davranışları nedeniyle böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Ayrıca ilk yarıdaki Beşiktaş-Bursaspor maçını da yine aynı hakemin yönettiği göz önünde bulunduruldu.

NEDEN F.BAHÇE?

Üst üste 4 kez Trabzon-F.Bahçe maçlarına Ali Palabıyık'ın verilmesine gelen tepkilerden son derece rahatsız olan MHK, bu uyarı doğrultusunda Kalkavan'ı F.Bahçe-G.Birliği maçına atadı. F.Bahçe-G.Birliği hakemi olarak belirlenen Halil Umut Meler'i ise Bursa'daki müsabaka için görevlendirdi. Ancak hakem değişikliği için neden başka bir maç değil de, F.Bahçe-G.Birliği müsabakasının hakeminin tercih edildiği sorusu ise yanıt bulmadı.

CANER 6 MAÇ CEZA ALMIŞTI

23 Ekim 2017'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında sarı kart gören Caner Erkin, Mete Kalkavan'a el kol hareketleriyle ağır küfürler savurmuş, bu durum kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Disiplin Kurulu, görüntülere dayanarak Beşiktaşlı oyuncuya 6 resmi maçtan men ve 43 bin 500 lira para cezası vermişti.

Merkez Hakem Kurulu`ndan açıklama MHK'den, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair iddialara karşı açıklama geldi. İlgili Haberi Oku