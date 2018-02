Fernandao’dan Brezilya Milli Takımı itirafı: ‘Böyle bir hayalim yok’

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Jose Fernandao, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışında ilk sırada olduğunu söyledi.

Uzun süreli sakatlıktan sonra sahalara dönen Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao, kulüp gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sakatlık sürecini anlatan Brezilyalı golcü, “Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu kadar ağır bir sakatlık yaşamayı beklemiyordum. Zor bir yıl geçirdim. Ama ben her zaman kendime olan güvenimi yüksek tutmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım. Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden, hatta daha iyisini yapabileceğimden hiç şüphem yoktu. Dediğim gibi zor bir sakatlık geçirdim ve benim için zor bir süreçti ama her zaman sakin kaldım. Çünkü benim eskisinden daha iyi bir şekilde dönebilecek gücüm her zaman vardır. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takımıma katkıda bulunup şampiyon olma hedefini gerçekleştirebilirim” dedi.

Gol bölgelerinde yalnız kalıp kalmadığının sorulması üzerine Fernandao, “Herkesin farklı bir görüşü, farklı bir futbol stili var. Hocamızın anlatmaya çalıştığı sistemde ben kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe gibi dünya çapında hatta Türkiye'nin en büyük kulübünün rakip ayırt etmeksizin kendi futbolunu oynaması gerekir. Benim için önemli olan iyi bir performans sergilemek. Bir forvet oyuncusu, yanında onu destekleyen başka bir oyuncu olduğu zaman kendini daha rahat hisseder. Benim için önemli olan sistem fark etmeksizin iyi bir performans sergileyip, Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak” cevabını verdi.

“FENERBAHÇE’NİN ŞANSI ÇOK YÜKSEK”

Fernandao, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, "Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada. Çok iyi maçlar çıkarttık ve çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve hepsi çok güçlü takımlar. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonu şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

“BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMA HAYALİM YOK”

Brezilya Milli Takımı ile ilgili hedeflerinin sorulması üzerine Fernandao, “Zor ve karmaşık bir yıl geçirdim. Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynama hayali kuruyordum ama şu anda kafamda öyle bir düşünce yok. Türkiye'de çok iyi performans gösterdiğim zamanlar oldu ve o dönemlerde Türk Milli Takımı'nda oynama ihtimalim bile oldu. Bunun hayalini kurdum ama şu anda Brezilya Milli Takımı'nda oynama gibi bir hayalim yok. Dünya Kupası'nda favorim Brezilya'dır ve Brezilya'yı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“GIULIANO İLE GOL ATMA İMKANIMIZ DAHA FAZLA OLUYOR”

Vatandaşı Giuliano'nun sakatlığını da değerlendiren Fernandao, "Tabii ki çok üzücü bir durum oldu. Kimse böyle bir sakatlık beklemiyordu. Giuliano, buraya geldiği ilk günden beri bütün kalitesini gösterdi ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takım eksikliğini hissedecektir ama forvet oyuncuları eksikliğini biraz daha fazla hissedecektir. Saha içindeki son pasları ve tekniği ile fark yaratan bir oyuncu. Onunla oynadığımız zaman gol atma imkanımız daha fazla oluyor. Futbolda sakatlıklar var fakat takım onsuz da oynamayı öğrenmeli. En kısa zamanda sahalara dönmesi için bütün iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir biçimde dönecektir" dedi.

“İLK HEDEF ŞAMPİYONLUK”

Gelecek hedeflerinden bahseden Brezilyalı golcü, “Fenerbahçe'deki ilk hedefim gol kralı olmaktan ziyade şampiyonluk yaşamak. Burada üçüncü senem. Daha önceki senelerde kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklar oldu. Önceliğimiz lig kupası ama Türkiye Kupası'nı da kazanmak çok önemli. Benim ve takımın ilk hedefi lig şampiyonluğu” diye konuştu.

İSTANBUL YAŞANTISI

İstanbul'daki yaşantısını anlatan Fernandao, “Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Ailemle evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Boş zamanlarımızda dışarı çıkıyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, güzel bir yerde yemek yiyoruz. Çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Yaşları gereği daha fazla yanlarında olmaya çalışıyorum. Evde hep birlikte olmayı daha çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

“TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen golcü oyuncu, “Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Onlar 12. futbolcu. Bütün maçlarımızda stadı doldurup bizi desteklemelerini istiyorum. Önümüzde çok kritik maçlar var. Özellikle ikinci yarının ilk altı maçı çok önemli. Onlar da bizim gibi takımın bir parçası; bu yüzden stada gelip bizi desteklemeleri çok önemli. Sonuna kadar bizi destekleyip, arkamızda durmalarını istiyorum” dedi.