Fatih Altaylı: Birisi eline odun alacak bunu dövecek!

Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı katıldığı canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in haftalar sonra forma şansı verdiği Ryan Donk için, 'Birisi eline odun alacak, bunu dövecek' dedi.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT’de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemine dair açıklamalar yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i eleştiren Altaylı, Donk için çok çarpıcı bir ifade kullandı. İşte Fatih Altaylı’nın açıklamaları…

TUDOR, RIEKERINK YAPSA…

Fatih Terim’i tanımasam, memleketteki şaibeli hocalardan biri olsa, dersin ki; ‘Satıyor galiba maçı.’ Bu kadro seçimin Tudor yapsa, Riekerink yapsa şu anda yer yerinden oynuyordu.

BEN BÜYÜK HOCAYIM YILDIZ YARATIRIM

Donk’u oynatmasındaki mantığın, ben kendi açımdan şu olduğunu düşünüyorum, ‘Hahaha ben öyle büyük bir hocayım ki başka hocaların oynatamadığı adamlardan ben yıldız yaratırım. Bir laf var da söyleyemem, zor yaratırsın. Donk’la ilgili Galatasaray’ın yapması gereken tek şey var, birisi eline odun alacak, bunu dövecek.

KUTLAMAK LAZIM

Galatasaray avantaj sağlayıp, liderliğe yükselebileceği haftayı dezavantaj sağlayıp, arkada şampiyonluk umudunu kaybetmesi muhtemel rakiplerini yeniden şampiyonluk konusunda umutlandırmak adına önemli bir başarı elde etti. Galatasaray’ı kutlamak lazım bu konuda.

KAYBEDEBİLİRSİN AMA…

Bir takım elbette ki maç kaybeder, Sivas deplasmanının da kolay olmadığı aşikar. Herkes puan kaybedebilir. Mesele o değil. Puanı kaybederken futbolun gerekliliklerini yerine getirirsin, futbol bu dersin, kaybedebilirsin.

BU NORMAL DEĞİL

Futbolun gerekliliklerinin yerine getirilmesini önleyici tedbirlerini maçtan önce kadro belirlerken alıyorsan eğer; o zaman derler ki, ‘Baba bu normal değil.’ Fatih Terim’e de söylenmesi gerek lakırdı budur; ‘Baba bu normal değil.’ Ey İmparatore, this is not normal, look at the tabela. Demek lazım. Niye?

PERİŞAN ETTİLER

Sahaya çıkan kadroyu Fatih Terim şöyle düşünmüş olabilir, buna da haksız diyemem; ‘Bunların orta sahası güçlü, Beşiktaş’ı perişan ettiler, ben de bunlara önlem olarak orta sahada kalabalık, savunma yönü kuvvetli adamlar biriktireyim.’ Donk’u ve Tolga’yı orta sahaya koymuş olabilir.

Mustafa Cengiz`den flaş açıklamalar! İlgili Haberi Oku BEYNİ YOKTUFakat maçın 8 ya da 9. dakikasında bizim Galatasaraylı gruba mesaj atmışım, ‘Bu takımın beyni yok, nasıl oynayacak bu takım?’ Galatasaray’da topu ayağına aldığında ne yapacağını bilen bir tek oyuncu yoktu, biraz Feghouli. Diğerleri ‘Ben bu topu ne yapacağım’ noktasında bir oyun sergiledi. Bu 10. dakikada kabak gibi ortaya çıktı.45 DAKİKA DURDUİyi bir teknik direktör, hakiki bir İmparator, sahte imparatorlar değil, böyle durumda der ki; ‘Bir dakika baba, ben bir hıyarlık yaptım, hemen tedbir alayım.’ Yapabilir, ben ne hıyarlıklar yapıyorum. Der ki; ‘Ben bu Donk’u çıkarayım, Belhanda ya da Selçuk’u alayım.’ Ayıp bir şey yok bunda. Ümit Özat inanılmaz garip şeyler yaptı ama sonuç verdi. Sen de ‘If you are Imparator’, İngilizce söyleyeyim daha iyi anlasın, eğer imparatorsan, tabelaya bakmak senin için önemliyse, o çıkardığın kadroyla tabelada senin lehine bir şeye ‘look’ etmeyeceğin çok açık. O zaman hemen değişiklik yapacaksın. 45 dakika durdu.SALAKÇA BİR KORNER…

Golün nasıl olduğu belli değil. Böyle aptalca kornerler genelde gol olur. Korner oldu, yedik golü dedim. Hiç unutmam, bizim Saracoğlu’nda kazanabildiğimiz zamanlarda, yıllar önce, bahsettiğim 80’ler, Fenerbahçe’ye Ankaragücü’nden gelmiş bir oyuncu vardı, topu hiç gereği yokken kornere attı. Yanlış hatırlamıyorsam Prekazi kullandı, Uğur dışarı çıkardı, gol oldu. Son kazandığımız maçtır belki de orada. 2-1 mi ne bitmişti… Böyle salakça kornerler genelde golle sonuçlanır

60 DAKİKA YAPMADI

Bu golü yediğin andan itibaren de ki; ‘Benim planım tutmadı…’ Akın akın geliyorlar. Çıkar Donk’u, al Belhanda’yı rahatla. Bambaşka bir oyuna dönsün. Çünkü öne geliyor Sivas. Elinde koşacak adamlar var, Rodrigues var, Yasin var. Belki Yasin’in yerine Sinan olur. Bir adam değişikliğiyle maça ortak ol. Hayır, bunu 60 dakika yapmadı.

SATIYOR GALİBA MAÇI

Fatih Terim’i tanımasam, memleketteki şaibeli hocalardan biri olsa, dersin ki; ‘Satıyor galiba maçı.’ Bunu Tudor yapsa, Riekerink yapsa şu anda Türk medyasında yer yerinden oynuyordu, taraftar arasında yer yerinden oynuyordu. 3 puan gitti. 3 puan farkla şampiyon olabilecek misin acaba? 3 puanı aramayacak mısın acaba? Bu büyük bir hatadır. Maç kaybedilebilir, maçı bu kadar enayice rakibe teslim etmek kabul edilebilir değil.

BAŞKAN HATA YAPIYOR

Başkan büyük bir hata yapıyor. ‘Biz Fatih Terim’e güveniyoruz, futbolun patronu odur, her şeyin patronu odur’ Zaten bu kulübün bütün aseti futbol. ‘Fatih patron’ dediğin zaman senin başkanlığın kalmıyor. Sportif AŞ’nin, yönetimin bir önemi kalmıyor. Fatih’e bırakılacak kadar önemsiz değil bu iş.

CANAYDIN DÖNEMİNDE…

Daha önce bu denendi. Fatih 4 sene şampiyon oldu, gitti, Avrupa’da 2 takımda başarısız dönemler geçirdi, geldi, işsiz olduğu bir dönemde Özhan Canaydın teklif yaptı, geldi ve oturdu. Özhan Canaydın da aynı Mustafa Cengiz başkan gibi dedi ki; ‘Karışmayın.’ Aslan gibi futbol şubesi var o zaman, Özer Saraçoğlu, Burak Elmas, Ali Dürüst… ‘Kimse karışmayacak.’ Özhan abi hata yapıyor, ‘Bırakın kendi hatası, bırakın boğulsun.’ Bu laflar söylendi, şaka yapmıyorum.

PERİŞAN OLDU, REZİL OLDUNe oldu, 2 sene hiçbir şey olmadı, Fatih Terim perişan oldu, takım rezil oldu, kulüp büyük zarara uğradı, 40 oyuncu alındı, 40 oyuncu satıldı. Sonra ne oldu? Yine Fatih Terim geldi. Bu sefer Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ortak çalıştı.

TEK BAŞINA ÇUVALLAR

‘Takımı ben şampiyon yaptım’ gibi düşünce sistematikleri geliştirmemek lazım. Hep beraber şampiyon olunur, bir kulüp takım halinde hareket ederse, oyuncusu, yöneticisi, teknik direktörü… Ama bu işten en büyük primi teknik direktör yer. Onun için bunu kafanın hiçbir yerinden silmeyeceksin. Silersen çuvallarsın, çuvallarsan Galatasaray 100 milyon dolar daha kaybeder. Sen çekilirsin kenara, 3 sene sonra bir daha tribünler çağırır, gelirsin, bir 100 milyon daha kaybettirirsin.

İNŞALLAH KENARDA DİNLENİR

Muslera’nın olmayacağı her maç handikaptır ama Muslera’nın bu sezon yediği gollere bakınca da ‘İnşallah Carrasso iyi performans gösterir de Muslera da kenarda biraz dinlenir’ diye düşünüyor insan.

NAGATOMO YORUMU

Hangi takım, Arda’yı alan Başakşehir dışında, kim büyük transfer yaptı? Vagner Love’u Beşiktaş kaptı. Kimse büyük para harcamadı. Galatasaray’ın santrfor ihtiyacı olmadığı için Love ya da Eto’o’yu almadı. Ama Nagatomo’yu aldılar, dün seyrettik. Linnes mi iyi, Nagatomo mu? Hazır değil, o zaman niye takımda? Bunun hazırı ne olur yani? Çelimsiz bir oğlan, insanda taş gibi bir bek izlenimi uyandırmıyor. Kendisini İtalya’da da çok takip etmedim. Tipine baktığın zaman bundan şahane bir sol bek çıkar tarzı da yok

TARİHİN EN PAHALISI

Galatasaray’ın bugün oynadığı takım var ya, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı takımı. Kurulma maliyeti de işletme maliyeti de… Hagi’li kadrolardan 3 kat daha pahalı. Ünal Aysal’ın çilekli, Sneijder’li, Drogba’lı kadrolarından da yüzde 20 civarı daha pahalı. O yüzden ‘bu kadro eksik, gedik’ ben anlamam. Bu kadroya çok büyük paralar ödendi.

TARİHTE BÖYLE BAŞKAN YOK

Galatasaray’ın asetlerini kendine temlik etmiş, kendi üzerine geçirmiş bir başkan görülmedi. Galatasaray hisselerini kendine rehneden başkan görülmedi. Giderken herkesi korkutup, ‘Şu olur, bu olur’ deyip, ‘Bütün sorunları ben çözerim’ deyip çözmeden, bombaları yeni yönetimin kucağına kötülük olsun diye bırakan bir başkan görülmedi. Umuyorum ki Dursun Özbek, Galatasaray tarihinden hızlıca silinir. Çünkü bu yaptıklarını kimse yapmadı.

ABDURRAHİM CEBİNDEN VERDİ

Galatasaray geçen hafta bir para ödedi diye biliyoruz. Böyle şeyler konuşulmaz ama kasa bomboş çıkınca, Abdurrahim Albayrak’ın çok ciddi bir katkıyı cebinden yaptığını biliyorum ben. Rakamı da söylemekte bir mahsur yok, 20 küsür milyonluk bir parayı, hemen o gün cebinden verdi. Çünkü kulübün dönecek parası yoktu.

ARDA’YA AYIP EDİLİYOR

Galatasaray taraftarı ayıp ediyor Arda Turan’a. Arda Turan iyi bir Galatasaraylıdır. O taraftarların çoğundan daha fazla Galatasaraylıdır. Ama ne yapsın ki Galatasaray kendisini istemezken bir başka takım parayı bastırıp kendisini alıyorsa? Arda Turan da futbol oynamak istiyorsa oraya gelmesi çok normal. Arda’nın Galatasaraylılığına kimse bir şey diyemez.

CENK’İ UNUTTURABİLİR

Vagner Love, Beşiktaş’a çok şey katar. İyi bir golcü, her eve lazım bir golcü. Alanya’da gayet başarılıydı, Beşiktaş’ta ilk maçında şanssız bir gol kaçırdı. Beşiktaş’ta çok iş yapar, Cenk Tosun’u aratmayabilir. Tabii Cenk Tosun’la aynı karakterde oyuncular değiller. Beşiktaş bu karaktere uygun oynar mı? Cenk de şahane bir golcü olmasına rağmen gittiği takım uygun olmadığı için sıkıntı çekiyor.

EMRE’YE YAKIŞTI

İftiranın yakışanından korkacaksın. Bu iftira Emre’ye yakıştı. Neden? Kırmızı kartın görülüş biçiminden ötürü. Çünkü 90+5’te, maç bitmiş… O saatte yapılacak tartışmanın kimseye faydası yok. Neredeyse kart görmek istermişçesine hakemin üstüne gittikten sonra böyle bir iftiraya maruz kalması, ne yazık ki o iftirayı yakışan iftira sınıfına soktu. Emre Belözoğlu’nun bu kırmızı kartı, Fenerbahçe maçında oynamamak için gördüğünü söyleyenlerin yanlış bir fikir içinde olduğunu söyleyecek kadar net bir tablo görmedim açıkçası. Yanılmıyor olabilirler.