Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü

Görme engelli Eskişehirspor taraftarı Mehmet Salih Karadağ, hayalini gerçekleştirerek Es Es'in antrenmana katıldı. 11 yaşındaki minik taraftar, "Taraftarı olduğum kulübün tesislerini ziyaret etmek, çok güzel ve büyük bir duygu. Çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor karşısında aldığı galibiyet ile moral depolayan Eskişehirspor’un bugün özel bir misafiri vardı. Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Kırmızı Şimşekler, görme engelli 11 yaşındaki taraftarı Mehmet Salih Karadağ’ı ağırladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki antrenman öncesi takım oyuncuları ile selamlaşan Mehmet’e, Eskişehirspor forması hediye edildi. Takımdaki en sevdiği oyuncunun Kayacan Erdoğan olduğunu söyleyen Mehmet, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Her maça kazanacağız umuduyla gidiyorum”

Duygularını basın mensupları ile paylaşan Mehmet Salih Karadağ, güzel bir duygunun içerisinde olduğunu söyledi. Giresunspor maçına da gideceğini dile getiren Karadağ, “Taraftarı olduğum kulübün tesislerini ziyaret etmek, çok güzel ve büyük bir duygu. Çok seviniyorum. Maçları takip ediyordum. Kendimi şu an coşkulu bir yerdeymiş gibi hissediyorum. Her maça kazanacağız umuduyla gidiyorum. Eskişehirspor’un hemen hemen hepsini biliyorum. Denizlispor galibiyeti güzel bir geri dönüş oldu. Devamını diliyorum. Bu hafta Giresunspor maçına gideceğiz. Eskişehirspor’da en çok Kayacan Erdoğan’ı seviyorum” dedi. Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ`dan Yılmaz Vural açıklaması Spor Toto 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'dan, teknik direktör Yılmaz Vural'la ilgili açıklama geldi. İlgili Haberi Oku