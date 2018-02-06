Denizlispor’da Teknik Direktör Reha Kemal Erginer’in görevine son verildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Reha Kemal Erginer'in görevine son verildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da Teknik Direktör Reha Kemal Erginer’in görevine son verildi. Ligde 20 maç sonunda 17 puanla 16. sırada yer alan Horozlar, resmi internet sitesinden ve sosyal medya bir açıklama yaparak ayrılığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Reha Kemal Erginer’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir.

Sayın Reha Kemal Erginer’e ve ekibine göreve geldikleri günden bu yana Denizlispor’umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz.

Denizlispor Kulübü”

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