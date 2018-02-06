Cristiano Ronaldo’dan kameramana ilginç tepki: ‘Beni çekme’
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Levante karşılaşmasının son dakikalarında oyundan alınınca ilginç bir tepki verdi.
Levante deplasmanında 81. dakikada Isco’nun attığı golle 2-1 öne geçen Real Madrid’de, teknik direktör Zinedine Zidane Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu oyundan alarak yerine Marco Asensio’yu dahil etti.
Oyundan alındığını gören Ronaldo gülümseyerek saha kenarında gelirken Zidane’ın yanından geçerken hocasıyla selamlaşmaması ve mimikleriyle karara şaşırdığını göstermesi İspanya basınında gündem oldu.
Yedek kulübesine oturduktan sonra kendisini çeken kameramana dönerek “sus” işareti yapan Portekizli yıldız, “Beni çekme, maçı izle. Maça odaklan” diyerek eliyle sahayı işaret etti.
Ronaldo’nun oyundan çıkmasının ardından 89. dakikada kalesinde golü gören Real Madrid, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Ronaldo’nun oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Zidane, “Orta sahaya oyuncu almama gerekiyordu, Ronaldo’yu çıkarttım. Başka bir nedeni yok” ifadelerini kullandı.