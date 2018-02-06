Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle Euroleague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırılan Panathinaikos Başkanı Giannokopoulos, kulübün Euroleague'deki geleceğini oylamaya açacak.

Giannakopoulos, hakkını aramak için Euroleague Disiplin Kuruluna karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyen Panathinaikos başkanı, bunun sonucunda ya Euroleague yerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.

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Giannakopoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague'e itiraz hakkını kullanacağını belirtti. Euroelague'de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos'un 6 şampiyonluğu bulunuyor.