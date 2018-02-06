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Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle Euroleague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırılan Panathinaikos Başkanı Giannokopoulos, kulübün Euroleague'deki geleceğini oylamaya açacak.
10:516 Şubat 2018
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Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Giannakopoulos, hakkını aramak için Euroleague Disiplin Kuruluna karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyen Panathinaikos başkanı, bunun sonucunda ya Euroleague yerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.

05 Şubat 2018 Fenerbahçe`ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos`a verilen ceza belli oldu Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye sosyal medyadan yaptığı hakaretler nedeniyle 12 ay men cezası aldı İlgili Haberi Oku

Giannakopoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague'e itiraz hakkını kullanacağını belirtti. Euroelague'de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos'un 6 şampiyonluğu bulunuyor.

NTVSpor

Etiketler
euroleague Fenerbahçe Giannakopoulos tehdit
Son güncelleme: 11:24 | 06.02.2018
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