CANLI: Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı yayın! Gençlerbirliği Beşiktaş şifresiz canlı izle! (Ziraat Türkiye Kupası)

Şenol Güneş ile Ümit Özat'ın kavga sonrasında ilk kez karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği Beşiktaş maçını haberimiz içerisinde canlı izleyebilirsiniz. Türkiye Kupası yarı finali için sahaya çıkacak Gençlerbirliği Beşiktaş maçını canlı yayın izlemek isteyen futbol severler, ilk maçta 3-1 kazanmayı başaran Beşiktaş'ın neler yapacağını şifresiz izlemek için link arıyor. İlk 11'i belli olan Gençlerbirliği Beşiktaş maçında yeni transfer Vagner Love ilk kez 11'de başlayacağı mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ekran başına geçti. İşte canlı yayınlanacak Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçının canlı izleme linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Türkiye Ziraat Kupası’nda heyecan rövanş maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısına çıkacağı ilk 11’i belli oldu! Geçtiğimiz hafta Vodefona Arena’da oynanan, Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı maçın rövanşı için iki güçlü ekip Ankara’da karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası yarı finali için Beşiktaş skor avantajıyla sahaya çıkacakken, Gençlerbirliği’nin gol yemeden en az iki gol atması gerekiyor. Büyük bir heyecana sahne olacak Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Beşiktaş Gençlerbirliği kupa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. Son maçta aralarında tartışma çıkan, yankıları bütün hafta süren Ümit Özat Şenol Güneş kavgası sonrası iki teknik adam, olaylı maçın ardından ilk kez Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile tekrar karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekipte ligde fazla oynama şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11’le çıkması beklenirken, her iki takımın taraftarı da Gençlerbirliği Beşiktaş hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak, araştırıyor. İşte şifresiz, canlı izlenebilecek Beşiktaş Gençlerbirliği maçının canlı izle linki ve maça dair tüm detaylar…

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk ismi belii oluyor. Ankara 19 Mayıs Stadyum’unda başlayacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ATV kanalında canlı yayın izlenebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş rövanş maçıyla doruğa çıkıyor. Taraftarların Gençlerbirliği Beşiktaş maç saati, hangi kanal, ne zaman sorularının cevabını aradığı karşılaşma; Gençlerbirliği Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Asil formalarımız, Ankara 19 Mayıs Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/NOHYNA6oer — Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Şubat 2018

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Gençlerbirliği: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic

Beşiktaş: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Mustafa, Babel, Love

ÜMİT ÖZAT ŞENOL GÜNEŞ KAVGASI SÜRÜYORBeşiktaş'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında, söz düellosu yaşanmıştı. İki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarında birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl ligde oynanan mücadelenin ardından başlayan gerginlik, bu maçta da sahaya yansırken, iki teknik adamın Ankara'daki karşılaşmada tutunacakları tavır merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAYBETSE BİLE YARI FİNALE YÜKSELEBİLİR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkıyor. Rakibiyle Ankara'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçta tek farklı kaybetse dahi üst tura yükselecek. Gençlerbirliği'nin turu geçmesi için 2-0 ya da 3 farklı galibiyetlere ihtiyacı olacak. Karşılaşmanın 3-1 ev sahibi lehine tamamlanması halinde ise mücadelede uzatma dakikaları oynanacak, eşitliği bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş 2-0 ve 3-1 dışında diğer 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak.