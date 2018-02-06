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Aras Özbiliz Aktobe ile anlaştı

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkartılmayan Aras Özbiliz, Kazakistan ligi ekiplerinden Aktobe ile prensip anlaşmasına vardı.
10:356 Şubat 2018
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Aras Özbiliz Aktobe ile anlaştı

Kartal'da kaleci Denys Boyko ile birlikte sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkartılmayan Aras Özbiliz, Kazakistan ligi ekiplerinden Aktobe ile prensip anlaşmasına vardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atacağı aktarıldı.

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Aras gibi gözden çıkarılan Boyko ise Steaua Bükreş ile görüşmelere devam ediyor. Ukraynalı file bekçisinin kiralık olarak Rumen ekibine gitmesi bekleniyor.

Etiketler
Aktobe aras özbiliz beşiktaş kazakistan
Son güncelleme: 10:38 | 06.02.2018
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