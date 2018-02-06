7Days EuroCup | Galatasaray Odeabank 92-97 Alba Berlin
7Days EuroCup E Grubu 6. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank, Alba Berlin'i konuk etti. Normal süresi 85-85 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 1 uzatma periyodu sonucu Alba Berlin 97-92 kazandı. Alba'da Peyton Siva, uzatma periyodunda takımının tüm sayılarına imza atan isim oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Piotr Pastusiak, Tomislav Hordov, Mykola Ambrosov
Galatasaray Odeabank: Hardy 17, Taylor 7, Juskevicius 6, Hendrix 20, Ege Arar 2, Renfroe 10, Summers 8, Göksenin 20, Serkan 2
Alba Berlin: Saibou 10, Siva 19, Giffey 2, Schneider 2, Vargas, Grigonis 20, Butterfield 14, Clifford 11, Sikma 14, Peno 5
1. Periyot: 18-21 (Alba Berlin)
Devre: 39-45 (Alba Berlin)
3. Periyot: 64-71 (Alba Berlin)
Normal süre: 85-85
5 faul: Sikma (Alba Berlin), Taylor (Galatasaray)