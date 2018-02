Wings For Life World Run bu sene de İzmir’de

Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede bu yıl beşinci kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 6 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleşecek. Son 2 senede olduğu gibi bir kez daha Ege’nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.

Omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak yaratan “Wings for Life” Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. “Koşamayanlar için Koşuyoruz” sloganıyla bu yıl beşinci düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı 6 Mayıs'taİzmir'de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Wings for Life World Run'da bu yıl 10 bine yakın kişinin koşması bekleniyor. www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden kayıt olunan etkinlik geçen yıl rekor katılımla toplamda 155.288 kayıtlı koşucuya ulaşmıştı. Dünya birincisi ise Dubai'deki koşuya tekerlekli sandalye ile katılan Aron Anderson olmuştu.

Anderson, tam 92 km boyunca yakalama aracından kaçmayı başarmıştı.

TOPLAMDA 20.6 MİLYON EURO TOPLANDI

Wings for Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, omurilik sakatlıklarına çözüm bulunmasına da katkı sağlıyor. Wings for Life WorldRun'a katılım ücretlerinin %100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı,gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor.

Geride kalan 4 senede 58 farklı lokasyonda 350 binin üzerinde kişi yarışa katılarak 20.6 milyon Euro para topladı. Ve bu miktar dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi icin yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

HER YIL 250 BİN KİŞİ DAHA OMURİLİK FELCİNE YAKALANIYOR

Omurilik felci çok basit kazalar sonrası herkesin başına gelebilecek bir sakatlık. Tüm dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli olan 3 milyon kişi var ve her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor. Bu kadar çok hayatı etkileyen bir sorun olan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar çok kısıtlı ve desteklenmesi gerekiyor.