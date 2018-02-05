Venezuelalı forvet Yonathan Del Valle’ye eşinden sevindirici sürpriz

Gazişehir F.K. 'nın forvet oyuncusu Venezuelalı Yonathan Del Valle, Boluspor maçı öncesinde soyunma odasında bulduğu hediye paketi ile eşinin hamile olduğunu öğrendi.

Gazişehir’in 28 yaşındaki forvet oyuncusu Venezuelalı Yonathan Del Valle, Boluspor maçı öncesinde girdiği soyunma odasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Soyunma odasında forma ve kramponların bulunduğu bölümde kalp şeklinde bir kutu bulan bir çocuk babası Valle, kutuyu açtığında ise artık 4 kişiyiz yazan bir tişört ile çeşitli hediyeler buldu. Sürprizin eşi tarafından hazırlandığını anlayan oyuncunun o anları takım arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig | Gazişehir Gaziantep 2-0 Boluspor Sahasında Boluspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep, rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Önce şaşıran sonra da büyük sevinç yaşayan başarılı futbolcu, hamile olduğunu öğrendiği eşine, “Şuan çok mutluyum. Sürpriz için teşekkürler aşkım. Seni çok seviyorum” mesajı gönderdi.Valle’ye sürpriz yapıldığı anlar takım arkadaşları tarafından klip haline getirilerek, sosyal medyadan paylaşıldı. ‘Gazişehir ailesinin en küçük üyesi geliyor’ notuyla paylaşılan klipte, Valle’nin eşi ve bir çocuğu ile birlikte çekilen resmi de yer aldı.