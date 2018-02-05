Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Burak Yılmaz Trabzon Göztepe maçında oynayacak mı?

Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Trabzonspor Göztepe'yi ağırlıyor. Rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada krtik üç puanı almak isteyen Trabzon Göztepe için maçın önemi daha da arttık. Taraftarlar Trabzon Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın muhtemele ilk 11'leri ve merak edilen tüm detaylar...

Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği 20. haftada, ilaç gibi gelecek 3 puanı almak isteyen Trabzonspor Göztepe karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un Burak Yılmaz’dan yoksun çıkacağı Trabzonspor Göztepe maçı saati, hangi kanalda olacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ligin son 3 haftasında da berabere kalarak galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavili ekip, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek az da olsa şansının bulunduğu şampiyonluk yarışında devam etmek istiyor. Trabzonlu taraftarların kritik haftadaki Trabzonspor Göztepe maçı için yoğun ilgi gösterirken birçok taraftarda Göztepe Trabzonspor maçı saatini ve hangi kanalda öğrenerek ekran başında canlı izleyecek. Peki Süper Lig 20. haftasındaki Trabzonspor Göztepe maçı saati ve hangi kanalda olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı…

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Trabzonspor Göztepe maçı ile zirveye çıkıyor. Trabzon Göztepe maçı saatini merak eden taraftalar Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS 1 kanalında canlı izleyebilecek.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

Trabzonspor: Onur, Kamil Ahmet, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı Sosa, Rodallega

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Tayfur, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba

TRABZONSPOR BURAK YILMAZ OLMADAN ÇIKACAK

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek.

Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın sahaya çıkması halinde uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erecek. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev alabilecek.

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAYTrabzonspor Göztepe05.02.2018 Pazartesi 20:00Medical Park StadyumubeIN Sports#BugünGünlerdenTrabzonspor #FırtınanınYolunda pic.twitter.com/sYsBUBO7N6 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 5 Şubat 2018

TRABZONSPOR’DA OLCAY ŞAHAN YEDEK KALACAK

Fenerbahçe karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan Olcay Şahan, Jose Sosa'nın ilk 11'e girmesiyle birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay'dan kesik yedi. Sarı-Lacivertli savunmacılar karşısında pek varlık gösteremeyen 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe karşılaşmasına kulübede başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Rıza Çalımbay'ın tercih etmesi durumunda oyunun gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna girebilir.

Trabzonspor karşısında Sarı Forma ile sahada olacağız#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/b796ghdBpZ — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 5 Şubat 2018

GÖZTEPE’NİN 3 PUANA İNANCI TAM

Bu sezon oldukça iyi işlere imza atan Göztepe de haftanın final maçından çok umutlu. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta güçlü rakibini mağlup etmeyi başaran Sarı Kırmızılılar, bugün de sahada istediğini alan taraf olmanın hedefinde. Kritik 90 dakika öncesinde açıklamalarda bulunan Ege ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna, “Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza attık. Trabzonspor da 10 maçtır yenilmiyor. Zorluk seviyesi yüksek bir müsabaka bizleri bekliyor. Kazanıp pan tablosunda üst taraflarda yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.