MAÇ SONUCU: Trabzonspor 0-0 Göztepe | Spor Toto Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe nefes kesen mücadelede sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki ekibin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe kalecisi Beto yaptığı kurtartışlarla takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan Göztepe ve Trabzonspor’un 20. haftadaki mücadelesi 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Ligde oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde ağırladığı Göztepe’nin kalecisi Beto’yu geçmeyi başaramadı.

İlk yarıda Olcay Şahan ve Hugo Rodellaga ile çok net pozisyonlar yakalayan bordo mavili ekip, Göztepe kalecisi Beto’nun başarılı kurtarışları karşısında çaresiz kaldı.

35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi 90+2’de Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunu inanılmaz bir refleksle kurtardı ve yüzde yüzlük bir gole izin vermedi.

İzmir temsilcisi nadiren yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcarken Göztepe’nin yeni transferi golcü futbolcu Demba Ba, ikinci yarıda oyuna girdi ancak fazla etkin olamadı.

Son anları çekişmeli geçen mücadele 0-0’lık beraberlikle sona ererken bu sonucun ardından iki takımın puanı 32 oldu.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Göztepe sahasında Osmanlıspor’u ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

ÇALIMBAY´DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19´uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11´inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Kadroda önemli değişimler yapan deneyimli teknik adam, cezalı olan Pereira´nın yerine Novak´a, sakat olan Burak´ın yerine Rodallega´ya, Durica´nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan´a ve Yusuf´un yerine Sosa´ya ilk 11´de görev verdi.

SOSA 10 MAÇ SONRA İLK 11´DE

Trabzonspor´da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11´de sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig´in 9´uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11´de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu Göztepe karşısında 11´de sahaya sürdü.

ISI HARİTASI

RODALLEGA GÖZTEPE MAÇIYLA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor´un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise ligde yine Göztepe maçıyla ilk 11´de forma şansı buldu. Bu sezon sadece ligin 3´üncü haftasında Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra yine Burak Yılmaz´ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı haftada Göztepe karşısında ilk 11´de sahaya çıktı.

YUSUF YAZICI 12 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Trabzonspor´da ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının odak noktasında bulunan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay´ın bu maçta yedek kulübesinde oturttuğu Yusuf Yazıcı, en son ligin 7´nci haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasına kulübede başlamıştı.

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FUTBOLCULARDAN ZEYTİN DALI HAREKATI’NA DESTEK

Bu arada Trabzonspor ve Göztepeli futbolcular, maç öncesi seremoniye `Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız´ yazılı pankartla çıktılar.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig´de üst sıralarda yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir´in puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için Göztepe maçına büyük önem veren Trabzonspor´da taraftarlar da bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Pazartesi günü geç saatte olmasına rağmen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin önemli kısmını doldurdu. Az sayıda Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.

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