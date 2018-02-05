Tinder yüzünden prezervatif rekoru kırıldı

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarında prezervatif rekoru kırılacak. Atletlere 110 bin prezervatif dağıtılacak. Tinder'ın yaygınlaşmasının prezervatif rekoruna neden olduğu ifade ediliyor.

usiness Insider’ın haberine göre Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatları için atletlere 110 bin prezervatif dağıtıldı. Atlet başına 37 prezervatif düşüyor.

Korea Biomedical Review’un haberine göre prezervatiflerin toplam değeri 93 bin dolar oldu. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylediler.

Prezervatiflerin bir kısmı oyuncaların odasına bırakılacak, fakat bazıları Gangneung ve Pyeongchang’daki basın merkezinde bulunacak.

100 BİN PREZERVATİF

Olimpiyatlarda prezervatif dağıtımına ilk kez 1988 yaz olimpiyatlarında başlandı. 2014 Sochi Kış Olimpiyatları’nda 100 bin prezervatif dağıtılmıştı.

Business Insider’ın haberine göre bugüne kadar en fazla sayıda prezervatifin dağıtılacak olmasının sebebi Tinder gibi buluşma uygulamalarının atletler arasında da popüler olması.

2016’daki Rio de Janerio Olimpiyatları’nda Tinder kullanım oranı yüzde 126 artmıştı.

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