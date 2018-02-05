Tamer Tuna’dan Adis Jahovic sorusuna güldüren yanıt

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor karşısında çok değerli 1 puan aldıklarını söyledi. Tuna, ayrıca bir muhabirin takımdan ayrılan Jahovic ile ilgili 'Jahovic'i arar mısınız?' sorusuna esprili bir yanıt verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, golsüz berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tuna, Trabzonspor'a karşı deplasmanda aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu belirterek, “Trabzonspor'a bugün verdiğimiz pozisyonlar, şut şansları, savunma organizasyonumuzdaki sorunlar ve maçın sonucunda alınan bir puan var. Beto'nun performansı önemliydi. Kendi oyun felsefemizde olmayan bir oyun oynadık. Orta sahada paylaşımlarda hatalar yaptık. Abdülkadir ve Sosa'nın hareketliliğine cevap veremedik. Bu zor deplasmandan 1 puanla dönüyor olmak, 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor’a mağlup olmamak bizim için değerli. İki takımı da tebrik etmek gerek. Trabzonspor'un şanssızlığı bugün golle buluşmaması” dedi.

“JAHOVIC’İ TELEFONLA ARARIZ”

Tuna, bir gazetecinin takımdan ayrılan ‘Forvet oyuncusu Jahovic'i arar mısınız?' şeklindeki sorusuna esprili bir cevap vererek, “Telefonla ararız belki. Transfer anlamında da Göztepe bazı kararlar aldı. Jahovic'in gitmesi de radikal bir karardır. Göztepe'nin bugün aldığı bu kararlar, ileride Göztepe'yi çok olumlu etkileyecek. Demba Ba kararı da bizim için öyleydi. İleride faydasını göreceksiniz. Jahovic'in eksikliğini hissetmeyeceğimizi biliyorum” dedi.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 0-0 Göztepe | Spor Toto Süper Lig 20. hafta Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe nefes kesen mücadelede sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki ekibin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe kalecisi Beto yaptığı kurtartışlarla takımına 1 puan kazandıran isim oldu. İlgili Haberi Oku