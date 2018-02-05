Survivor Sema kimdir? Survivor All Star Sema Aydemir yaşı? İşte cevabı…

Survivor 2018 kadrosuda All Star takımında yer alacağı açıklanan Sema Aydemir 2017 yılında katıldığı Survivor'da da iddialı isimler arasında yer almıştı. Sportif kimliği ile Survivor 2018 kadrosu içinde ön plana çıkan Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema kaç yaşında merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Survivor Sema Aydemir kim sorusunun cevabı...

Survivor 2017’de yarışan Sema Aydemir, Survivor All Star kadrosu içinde de 2018’de tekrar ter dökecek. 2017 Survivor yarışmasının finaline doğru sakatlık yaşayarak perfomansında kayıp yaşayan Sema Aydemir, Survivor 2018’de bunu telafi etmek istiyor. İşte, Survivor 2018 All-Star’ın yarışmacılarından Sema Aydemir kim, Survivor Sema kaç yaşında, Survivor Sema Aydemir nereli sorularının cevabı ve yarışmacı hakkında merak edilen detaylar…

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. Tayfun Akgün’ün antrenörlüğünde Enkaspor’un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapılan yarışta 56.62sn’lik derecesiyle elde etti.

Sema Aydemir eşi, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu, Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.