Survivor All Star kadrosundaki Damla Can kimdir? Survivor 2018 yarışmacısı Damla Can nereli?

Survivor All Star başlamasına günler kaldı. Surivor 2018 kadrosu belli oldu. Damla Can da Survivor Ünlüler kadrosunda yer alacak. Peki Damla Can kimdir? Damla Can nereli, kaç yaşında soruların cevapları da merak ediliyor. İşte Damla Can hakkında bilinmesi gerekenler...

2016 yılında Survivor yarışması kadrosu içinde yer alan Damla Can gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 10 şubat günü başlayacak Survivor All Star kadrosu içerisinde de olacağı açıklanan Damla Can kimdir merak ediliyor. Survivor 2018 yarışmacısı Damla Can hakkında nereli, kaç yaşında, hatta boyu bile cevabı bilinmek istenen sorular arasında yer alıyor. Bu sene Survivor 2018 kadrosu içerisinde perfomansı merak konusu olan Damla Can’ın nelere yapacağı merak bekleniyor. Bir diğer merak konusu ise Survivor Damla kim? Damla Can nereli, evli mi? İşte kaç yaşında olduğu tartışma konusu olan başarılı yarışmacı Damla Can hakkında merak edilen her şey…

2018 SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor kadrosu içinde yarışacağı açıklanan isimlerden biri de Damla Can oldu. Survivor 2018 kadrosu içinde All Star takımı için yarışacak olan Damla Can 2016 yılında Survivor Gönüllüler takımı için mücadele etmişti. Survivor’a katıldığı dönemde hırsı ve mücadelesiyle Gönüllüler takımının önemli isimlerinden olan Damla Can Survivor 2018’de All Starla takımı adına mücadele edecek.

Survivor 2016’da yarışan Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinetopluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığında.

Survivor 2016’da Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından biri olan Damla düzgün fiziği ve güler yüzüyle dikkat çekiyor. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

SURVİVOR FİNALİ KAYBETTİ

Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

SURVİVOR DAMLA SİGARA İÇTİ, OLAY OLDU!

Survivor 2016’da Damla Can’ın sigara içme görüntüleri yarışmanın önüne geçmişti. Montaj ekibinin kaçırdığı görüntüler Survivor severlerin gözünden kaçmamış, Damla Can’ın sigara içerken görüntüleri gündeme oturmuştu. Damla Can’ın sigara içme görüntüsüyle ilgili yapma ihtiyacı hisseden Acun; konuyla ilgili, görüntüleri doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, Damla’yı uyarmıştı. Damla da özür dileyerek böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.