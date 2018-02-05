ÖZET: Trabzonspor Göztepe maç özeti izle! Trabzonspor ile Göztepe de berabere kaldı!

Süper Lig'de 20. hafta 0-0 biten Trabzonspor Göztepe maçı ile sona erdi. Trabzonspor Göztepe maçı özet görüntülerini izlemek isteyen taraftarlar maç biter bitmez arama motorlarına akın etti. Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlar gibi Göztepe ile Trabzonspor'da bu hafta puan kaybı yaşadı. İşte Trabzonspor Göztepe özeti ve maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Uzun süredir 3 puan hasreti çeken Trabzonspor Göztepe maçında da üst sıralardaki iki takım da bu hafta Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın gibi haftayı puan kaybıyla tamamladı. Sık sık gol pozisyonuna girildiği Trabzonspor Göztepe maçında her iki takım da atakları gole çeviremeyin maç 0-0 berabere sona erdi. Soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen taraftlar yaşanan heyecanlı pozisyonlardan dolayı adeta yerinde oturamadı. Göztepe kalecisi Beto’nun kalede devleştiği Trabzonspor Göztepe maçı özeti dahi soluksuz izlenecek. Karşılaşmayı izleyemeyen fakat Trabzonspor Göztepe maçı özeti izlemek isteyen futbol severler maçın sona ermesiyle birlikte Trabzonspor Göztepe özeti aramaya başladı. Haberimiz içindeki linkten Trabzonspor Göztepe maç özeti ve karşılaşmadaki önemli anları izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR GÖZTEPE ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Göztepe ve Trabzonspor'un 20. haftadaki mücadelesi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Ligde oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde ağırladığı Göztepe'nin kalecisi Beto'yu geçmeyi başaramadı.

İlk yarıda çok net pozisyonlar yakalayan bordo mavili ekip, kaleci Beto'nun başarılı kurtarışları karşısında çaresiz kalırken, tecrübeli file bekçisi 90+2'de Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunu inanılmaz bir refleksle kurtardı ve gole izin vermedi.

İzmir temsilcisi Göztepe de nadiren yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcadı. Göztepe'nin yeni transferi Demba Ba, ikinci yarıda oyuna girerken 0-0'lık beraberlik sonrası iki takımın puanı 32 oldu.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Göztepe sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI İLK 11’İ

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Novak, K.Ahmet, Okay, Kucka, Sosa, Olcay, A.Ömür, Hugo

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Sabri, Traore, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran

DEMBA BA 253 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig’de en son maçına 28 Mayıs 2017’de Beşiktaş formasıyla Gaziantep’e karşı giyen Demba ba, bugün Göztepe formasıyla Trabzonspor karşsıında sahada yer alarak Süper Lig’e 253 gün sonra dönmüş oldu.

TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ OYNAMADI

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev verdi. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte görev aldı.

HUGO RODALLEGA 16 HAFTA SONRA 11’DE BAŞLADI

Trabzonspor'da Hugo Rodallega uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erdi. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev aldı.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

DAKİKA 1 Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Dakika 5 TRABZONSPOR MUTLAK GOL ŞANSINDAN YARARLANAMADI! Olcay Şahan’ın sol kanattan yaptığı yerden ortanın üstünden Okay atladı, arka direkte Rodallega da dokunamadı ve top direkten dönüp Beto’nun kucağına gitti.

Dakika 16 GÖZTEPE’DEN POZİSYON! Sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak’tan döndü ve uzaklaştırıldı.

Dakika 24 TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sosa’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Okay kafayı vurdu, Beto parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 31 YİNE SOSA YİNE OKAY! Sosa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna yine Okay yükselip kafayı vurdu, ama Beto bir kez daha gole izin vermedi.

Dakika 38 BETO YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR! Sosa’nın tek pasında ceza yayının hemen önünde şut açısı bulan Abdülkadir’in vuruşunu Beto kornere çeldi.

Dakika 53 TRABZONSPOR’DAN POZİSYON! Abdülkadir’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içerde Novak yükselip kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 56 DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU! Yaklaşık 35 metreden bir anda kaleyi düşünen Senegalli golcünün şutunu Onur Kıvrak güçlükle çelebildi.

Dakika 69 GÖZTEPE TEHLİKELİ GELDİ! Demba Ba’nın ceza sahasına doğru attığı pasta tehlikeli yerde buluşmak üzere olan Halil vuruşunu yapamayınca Onur topun kontrolünü sağladı.

Dakika 81 Trabzonspor bu dakikalarda yüksek toplarla ceza sahasında karambol pozisyonları yakalamaya çalışıyor.

Dakika 90 BETO MAÇIN YILDIZI OLDU! Önce Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Okay’ın kafa vuruşunu kornere çeldi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda da N’Doye’un kafasını kurtardı.

Dakika 90+5 Ve maçın son düdüğü çaldı. Trabzon’da gol sesi yok.