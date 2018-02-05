Ozan Tufan, TFF listesinde yer aldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve devre arasında İngiltere'ye transfer olması gündeme gelen Ozan Tufan, TFF'ye verilen listede yer aldı.
Fenerbahçe’de kadroya girip girmeyeceği tartışılan Ozan Tufan, kulübün TFF’ye verdiği isim listesinde yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.
05 Şubat 2018 Beşiktaş`ta Aras ve Boyko`nun isimleri federasyona bildirilmedi Türkiye Futbol Federasyonu'na ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren Beşiktaş, Aras Özbiliz ve Boyko'yu listeye dahil etmedi. İlgili Haberi Oku