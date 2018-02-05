Muslera, Beşiktaş’ın 13 katı kafa golü yedi

Galatasaray'ın yan top zaafiyeti devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, son 2 sezonda tam 26 kez kafayla ağlarında gol gördü. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü.

Sivasspor karşısında ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezon kafa gollerinden ağlarını 9 kez düşürdü ve son iki sezonda böyle yediği gol sayısı 26’ya çıktı.

Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray’dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.

(Sabah)

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