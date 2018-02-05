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Muslera, Beşiktaş’ın 13 katı kafa golü yedi

Galatasaray'ın yan top zaafiyeti devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, son 2 sezonda tam 26 kez kafayla ağlarında gol gördü. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü.
08:515 Şubat 2018
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Muslera, Beşiktaş’ın 13 katı kafa golü yedi

Sivasspor karşısında ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezon kafa gollerinden ağlarını 9 kez düşürdü ve son iki sezonda böyle yediği gol sayısı 26’ya çıktı.

Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray’dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.

(Sabah)

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Etiketler
beşiktaş galatasaray gol kafa topu muslera
Son güncelleme: 08:55 | 05.02.2018
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